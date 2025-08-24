Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Beta pre 1 sat

Jedan motociklista poginuo je noćas a drugi je teže povređen, u odvojenim saobraćajnim nesrećama, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Četdetogodišnji muškarac poginuo je kao motociklista u Železniku, pola sata posle ponoći.

Nešto mlađi muškarac teže je povređen kao motociklista na Bežanijskoj kosi, nekoliko minuta posle 20.00 časova.

Beogradska Hitna pomoć noćas je intervenisala ukupno 114 puta, od toga 19 puta na javnim mestima.

Pomoć su uglavnom tražile osobe sa hroničnim zdravstvenim problemima.

(Beta, 24.08.2025)

Povezane vesti »

Dva incidenta u Beogradu: Motociklista poginuo, drugi teško povređen

Dva incidenta u Beogradu: Motociklista poginuo, drugi teško povređen

Serbian News Media pre 1 sat
Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Radio sto plus pre 1 sat
Jedan motociklista poginuo, drugi teže povređen u dve odvojene nesreće

Jedan motociklista poginuo, drugi teže povređen u dve odvojene nesreće

N1 Info pre 3 sata
Beogradska Hitna pomoć: Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Beogradska Hitna pomoć: Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Danas pre 2 sata
Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Nova pre 3 sata
Teška noć u Beogradu: Motociklista (40) poginuo u Železniku, drugi teško povređen na Bežanijskoj kosi

Teška noć u Beogradu: Motociklista (40) poginuo u Železniku, drugi teško povređen na Bežanijskoj kosi

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

37 linija gradskog prevoza menja trasu do 1. septembra: Spisak izmena zbog radova na održavanju ulica

37 linija gradskog prevoza menja trasu do 1. septembra: Spisak izmena zbog radova na održavanju ulica

Mondo pre 1 sat
Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Beta pre 1 sat
Dva incidenta u Beogradu: Motociklista poginuo, drugi teško povređen

Dva incidenta u Beogradu: Motociklista poginuo, drugi teško povređen

Serbian News Media pre 1 sat
Do 1.: Septembra ove centralne ulice su zatvorene Promenjena trasa 37 linija gradskog prevoza, ovo je ceo spisak

Do 1.: Septembra ove centralne ulice su zatvorene Promenjena trasa 37 linija gradskog prevoza, ovo je ceo spisak

Blic pre 1 sat
Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Radio sto plus pre 1 sat