Oblaci se pomeraju ka jugu, od ponedeljka više sunca

N1 Info pre 2 sata  |  Radmila Mitrović
Danas promenljivo oblačno i uglavnom suvo, bez bitnije promene kada je temperatura u pitanju.

Tokom jutra i pre podne u Vojvodini i delovima centralne i zapadne Srbije oblačno sa uslovima za slabu kišu u Sremu. U drugom delu dana oblaci se pomeraju ka jugu, uz prestanak padavina, a do večeri se očekuje i razvedravanje. Duvaće umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura danas od 23 do 28. U ponedeljak očekujemo duže sunčane intervale, a u planinskim predelima biće uslova za pojavu slabe kiše ili lokalnog pljuska. Vetar slab i promenljiv. Minimalna
