Vučić na primeru hleba objasnio kako se "zida" cena

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Predsednik Srbije Aleksnadar Vučić je na primeru rezanog hleba objasnio kako nastaje velika razlika između veleprodajne i maloprodajne cene, koju građani plaćaju.

On je istakao da će ogrnaičenjem marži i rabata koji se stavljaju na teret proizvođača i dobavljača na kraju potrošači jeftinije plaćati hleb. Kako se „zidaju“ cene u maloprodaji Vučić je objasnio na, kako je istakao, stvarnom primeru rezanog hleba. Veleprodajna (VP) cena rezanog hleba je 83,69 dinara. Međutim, neto fakturna cena po kojoj dobavljač taj hleb prodaje trgovinskom lancu je 66, 95 dinara pošto je od VP cene oduzeto 20 odsto na ime on rabata. On rabat
