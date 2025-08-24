Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano na severu, večeras pljuskovi i grmljavina, do kraja avgusta toplinski talas

Naslovi.ai pre 52 minuta
Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano na severu, večeras pljuskovi i grmljavina, do kraja avgusta toplinski talas

Danas pretežno sunčano na severu, prolazno naoblačenje i kratkotrajna kiša u ostalim krajevima, večeras pljuskovi i grmljavina, a krajem avgusta temperature do 40 stepeni.

Danas će na krajnjem severu Srbije biti pretežno sunčano, dok se u ostalim krajevima ujutro i prepodne očekuje prolazno naoblačenje sa mogućom kratkotrajnom kišom. Posle podne se očekuje razvedravanje u svim krajevima. Beta RTS N1 Info Morava info

Vetar će biti slab i umeren, na istoku i jugoistoku povremeno jak severozapadni, koji će uveče slabiti. Jutarnje temperature kretaće se od 9 do 15 stepeni, a najviše dnevne od 22 do 26 stepeni Celzijusa. U Beogradu je ujutro moguća slaba kiša, a tokom dana razvedravanje. Dnevnik Radio 021 Glas Zaječara

U toku noći na jugozapadu i jugoistoku Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom usled razvoja oblačnosti. Od ponedeljka do petka najavljuje se pretežno sunčano vreme sa povremenom oblačnošću u planinskim predelima. Krajem avgusta, 29. avgusta, očekuje se značajan porast temperature do 40 stepeni Celzijusa. Mondo Južne vesti Serbian News Media Blic

Povezane vesti »

Kakvo nas vreme očekuje u narednih nekoliko dana?

Kakvo nas vreme očekuje u narednih nekoliko dana?

Morava info pre 56 minuta
Stižu pljuskovi sa grmljavinom pa totalni obrt: Tačno ovog dana živa skače na čak 40 stepeni! Nestvarna prognoza za avgust

Stižu pljuskovi sa grmljavinom pa totalni obrt: Tačno ovog dana živa skače na čak 40 stepeni! Nestvarna prognoza za avgust

Blic pre 3 sata
Stižu pljuskovi sa grmljavinom pa totalni obrt: Tačno ovog dana živa skače na čak 40 stepeni! Nestvarna prognoza za avgust

Stižu pljuskovi sa grmljavinom pa totalni obrt: Tačno ovog dana živa skače na čak 40 stepeni! Nestvarna prognoza za avgust

Blic pre 3 sata
Vremenska prognoza: Danas pre podne prolazno naoblačenje, na krajnjem severu sunčano

Vremenska prognoza: Danas pre podne prolazno naoblačenje, na krajnjem severu sunčano

NIN pre 2 sata
Sledeće nedelje novi vreli talas: U Novom Sadu i do 38 stepeni

Sledeće nedelje novi vreli talas: U Novom Sadu i do 38 stepeni

Radio 021 pre 3 sata
Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Danas pre 4 sati
Promena vremena: Posle promenljivog vikenda, očekuje nas toplotni talas

Promena vremena: Posle promenljivog vikenda, očekuje nas toplotni talas

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano na severu, večeras pljuskovi i grmljavina, do kraja avgusta toplinski talas

Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano na severu, večeras pljuskovi i grmljavina, do kraja avgusta toplinski talas

Naslovi.ai pre 52 minuta
Svetsko prvenstvo u raketnom modelarstvu otvoreno u Zrenjaninu: 270 učesnika iz 19 zemalja

Svetsko prvenstvo u raketnom modelarstvu otvoreno u Zrenjaninu: 270 učesnika iz 19 zemalja

I Love Zrenjanin pre 1 sat
Kakvo nas vreme očekuje u narednih nekoliko dana?

Kakvo nas vreme očekuje u narednih nekoliko dana?

Morava info pre 56 minuta
Isključenja struje za ponedeljak, 25. avgust

Isključenja struje za ponedeljak, 25. avgust

Dnevnik pre 1 sat
„Rad fabrike automobilaskih guma Linglong izuzetno štetan za Zrenjanin“

„Rad fabrike automobilaskih guma Linglong izuzetno štetan za Zrenjanin“

Nova pre 1 sat