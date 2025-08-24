Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano sa svežim jutrom, promenljivo oblačno na jugu i pljuskovi uveče

Naslovi.ai pre 19 minuta

U Srbiji pretežno sunčano i umereno toplo, sveže jutro, promenljivo oblačno sa povremenom kišom na jugu, vetar slab do umeren severni i severozapadni.

U Srbiji će u ponedeljak, 25. avgusta, jutro biti sveže, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i umereno toplo vreme. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku biće promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uz mogućnost grmljavine. Na severu Vojvodine očekuje se slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će ostati suvo. Vesti online RTS

Vetar će biti slab i promenljiv u većini mesta, dok će sredinom dana duvati umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnje temperature kretaće se od 6 do 15 stepeni, a dnevne od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Dnevnik Radio 021

U toku noći na jugozapadu i jugoistoku Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Od ponedeljka do petka najavljuje se pretežno sunčano vreme sa povremenom oblačnošću u planinskim predelima. Krajem avgusta, 29. avgusta, očekuje se značajan porast temperature do 40 stepeni Celzijusa, uz jake temperaturne oscilacije sa minimalnim temperaturama i do 6 stepeni ujutru. Mondo Južne vesti Serbian News Media Blic