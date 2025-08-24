Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano sa svežim jutrom, promenljivo oblačno na jugu i pljuskovi uveče

Naslovi.ai pre 19 minuta
Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano sa svežim jutrom, promenljivo oblačno na jugu i pljuskovi uveče

U Srbiji pretežno sunčano i umereno toplo, sveže jutro, promenljivo oblačno sa povremenom kišom na jugu, vetar slab do umeren severni i severozapadni.

U Srbiji će u ponedeljak, 25. avgusta, jutro biti sveže, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i umereno toplo vreme. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku biće promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uz mogućnost grmljavine. Na severu Vojvodine očekuje se slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će ostati suvo. Vesti online RTS

Vetar će biti slab i promenljiv u većini mesta, dok će sredinom dana duvati umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnje temperature kretaće se od 6 do 15 stepeni, a dnevne od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Dnevnik Radio 021

U toku noći na jugozapadu i jugoistoku Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Od ponedeljka do petka najavljuje se pretežno sunčano vreme sa povremenom oblačnošću u planinskim predelima. Krajem avgusta, 29. avgusta, očekuje se značajan porast temperature do 40 stepeni Celzijusa, uz jake temperaturne oscilacije sa minimalnim temperaturama i do 6 stepeni ujutru. Mondo Južne vesti Serbian News Media Blic

Povezane vesti »

Vreme sutra: Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni

Vreme sutra: Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni

Vesti online pre 29 minuta
Vremenska prognoza 25. avgust 2025.

Vremenska prognoza 25. avgust 2025.

RTS pre 1 sat
Ujutru samo 6 stepeni, a onda sledi paklenih 40! Vrućine nam se vraćaju ovog dana, a pre toga smrzavanje, pljuskovi i…

Ujutru samo 6 stepeni, a onda sledi paklenih 40! Vrućine nam se vraćaju ovog dana, a pre toga smrzavanje, pljuskovi i grmljavina

Blic pre 4 sati
Ujutru samo 6 stepeni, a onda sledi paklenih 40! Vrućine nam se vraćaju ovog dana, a pre toga smrzavanje, pljuskovi i…

Ujutru samo 6 stepeni, a onda sledi paklenih 40! Vrućine nam se vraćaju ovog dana, a pre toga smrzavanje, pljuskovi i grmljavina

Blic pre 4 sati
Spremite se za pljuskove sa grmljavinom Ovde će noćas da protutnji nevreme

Spremite se za pljuskove sa grmljavinom Ovde će noćas da protutnji nevreme

Alo pre 3 sata
Novi talas pljuskova sa grmljavinom: Upozorenje RHMZ za ove delove Srbije

Novi talas pljuskova sa grmljavinom: Upozorenje RHMZ za ove delove Srbije

Mondo pre 4 sati
Kiša pa letnje temperature

Kiša pa letnje temperature

Ozon press pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano sa svežim jutrom, promenljivo oblačno na jugu i pljuskovi uveče

Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano sa svežim jutrom, promenljivo oblačno na jugu i pljuskovi uveče

Naslovi.ai pre 19 minuta
Vreme sutra: Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni

Vreme sutra: Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni

Vesti online pre 29 minuta
JEDNA NOVOSADSKA PRIČA: Vatren i krvav avgust sa obrisima trobojke u pozadini

JEDNA NOVOSADSKA PRIČA: Vatren i krvav avgust sa obrisima trobojke u pozadini

Moj Novi Sad pre 1 sat
Pokrajinska vlada raspisala konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Pokrajinska vlada raspisala konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Moj Novi Sad pre 1 sat
"Blade Runner 2099": Nova mini-serija stiže 2026. godine

"Blade Runner 2099": Nova mini-serija stiže 2026. godine

Radio 021 pre 1 sat