Prognoza do kraja avgusta: Evo kad stižu pljuskovi s grmljavinom, a kad će opet biti preko 35 stepeni

Red kiše, red sunca Republički hidrometeorološki zavod rano jutros je najavio kakvo će vreme biti u narednom periodu. „Danas na krajnjem severu pretežno sunčano.

U ostalim krajevima u prvom delu dana prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i jugoistoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slablјenju. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 °C“, navodi RHMZ. Kako dodaju, u toku noći ka ponedelјku na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, mestimično kiša i plјuskovi, ponegde praćeni grmlјavinom. Naredne sedmice postepeno toplije,