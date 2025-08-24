Prognoza do kraja avgusta: Evo kad stižu pljuskovi s grmljavinom, a kad će opet biti preko 35 stepeni

Nova pre 49 minuta  |  Autor: Nova.rs
Prognoza do kraja avgusta: Evo kad stižu pljuskovi s grmljavinom, a kad će opet biti preko 35 stepeni

Red kiše, red sunca Republički hidrometeorološki zavod rano jutros je najavio kakvo će vreme biti u narednom periodu. „Danas na krajnjem severu pretežno sunčano.

U ostalim krajevima u prvom delu dana prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i jugoistoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slablјenju. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 °C“, navodi RHMZ. Kako dodaju, u toku noći ka ponedelјku na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, mestimično kiša i plјuskovi, ponegde praćeni grmlјavinom. Naredne sedmice postepeno toplije,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Oblaci se pomeraju ka jugu, od ponedeljka više sunca

Oblaci se pomeraju ka jugu, od ponedeljka više sunca

N1 Info pre 59 minuta
VREME DANAS: Smena oblaka i sunca, stižu vrućine

VREME DANAS: Smena oblaka i sunca, stižu vrućine

Nedeljnik pre 19 minuta
Promenljivo oblačno vreme za kraj nedelje, a onda sledi postepeni porast temperature

Promenljivo oblačno vreme za kraj nedelje, a onda sledi postepeni porast temperature

Euronews pre 49 minuta
Sunčano vreme uz povremenu oblačnost, od sredine nedelje temperature ponovo iznad 30 stepeni

Sunčano vreme uz povremenu oblačnost, od sredine nedelje temperature ponovo iznad 30 stepeni

Glas juga pre 29 minuta
Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno

Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno

Radio 021 pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 25. do 31. avgusta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 25. do 31. avgusta)

Pressek pre 1 sat
Jak ciklon se formira nad Evropom! Evo šta to tačno znači za Srbiju: Temperature će drastično pasti, posebno u ovom delu dana…

Jak ciklon se formira nad Evropom! Evo šta to tačno znači za Srbiju: Temperature će drastično pasti, posebno u ovom delu dana, a onda stiže novi haos

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Radovi u Primorskoj ulici produženi do 3. Septembra JKP „Put” nastavlja s asfaltiranjem ulica po gradu i okolnim mestima

Radovi u Primorskoj ulici produženi do 3. Septembra JKP „Put” nastavlja s asfaltiranjem ulica po gradu i okolnim mestima

Dnevnik pre 4 minuta
Oblaci se pomeraju ka jugu, od ponedeljka više sunca

Oblaci se pomeraju ka jugu, od ponedeljka više sunca

N1 Info pre 59 minuta
VREME DANAS: Smena oblaka i sunca, stižu vrućine

VREME DANAS: Smena oblaka i sunca, stižu vrućine

Nedeljnik pre 19 minuta
Prosvetni radnici Banata organizuju skup podrške Ivani Atanacković i Ružici Tapavički

Prosvetni radnici Banata organizuju skup podrške Ivani Atanacković i Ružici Tapavički

Zrenjaninski pre 1 sat
Promenljivo oblačno vreme za kraj nedelje, a onda sledi postepeni porast temperature

Promenljivo oblačno vreme za kraj nedelje, a onda sledi postepeni porast temperature

Euronews pre 49 minuta