Pentagon planira slanje trupa u Čikago radi borbe protiv kriminala i migrantske krize

Politika pre 3 sata
Pentagon planira slanje trupa u Čikago radi borbe protiv kriminala i migrantske krize

U opciji je mobilizacija najmanje nekoliko hiljada pripadnika Nacionalne garde

Vašington – Pentagon razmatra plan po kojem bi u Čikago mogli biti upućeni vojnici Nacionalne garde, ali i aktivne trupe, kako bi se suzbili rastući kriminal i rešio problem sve većeg broja beskućnika i ilegalnih imigranata, prenosi Vašington post. Prema navodima ovog lista, u opciji je mobilizacija najmanje nekoliko hiljada pripadnika Nacionalne garde, dok se kao jedna od alternativnih mogućnosti pominje i angažovanje delova regularne vojske. Ističe se i da bi
