Potera na auto-putu Niš - Beograd – uhapšen švercer migranata, policajci suspendovani

Nakon potere na auto-putu iz smera Niša ka Beogradu i fizičkog otpora koji je pružao policajcima, uhapšen je vozač "seata alhambre" N. M. u kojem je prevozio migrante. MUP navodi da su policajci koji su zaustavili vozača "seata" privremeno suspendovani zbog sumnje da su prekorčili svoja ovlaščenja.

Policajci su putem radio-veze obavešteni da se iz pravca Niša prema Beogradu na auto-putu kreće vozilo "seat alhambra" u kojem se prevoze migranti i koje prate patrole iz Jagodine, a koje nije htelo da stane ni pirotskim ni niškim policajcima, saopštio je MUP. Zatim su patrole saobraćajne policije u visini Umčara pristupile pratnji “seata”. Kako se ističe, ispred naplatne rampe “Vrčin”, vozač N. M. (1984) nije hteo da zaustavi vozilo, probio je spuštenu rampu, gde