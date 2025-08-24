Potera na auto-putu Niš - Beograd – uhapšen švercer migranata, policajci suspendovani

RTS pre 24 sata
Potera na auto-putu Niš - Beograd – uhapšen švercer migranata, policajci suspendovani

Nakon potere na auto-putu iz smera Niša ka Beogradu i fizičkog otpora koji je pružao policajcima, uhapšen je vozač "seata alhambre" N. M. u kojem je prevozio migrante. MUP navodi da su policajci koji su zaustavili vozača "seata" privremeno suspendovani zbog sumnje da su prekorčili svoja ovlaščenja.

Policajci su putem radio-veze obavešteni da se iz pravca Niša prema Beogradu na auto-putu kreće vozilo "seat alhambra" u kojem se prevoze migranti i koje prate patrole iz Jagodine, a koje nije htelo da stane ni pirotskim ni niškim policajcima, saopštio je MUP. Zatim su patrole saobraćajne policije u visini Umčara pristupile pratnji “seata”. Kako se ističe, ispred naplatne rampe “Vrčin”, vozač N. M. (1984) nije hteo da zaustavi vozilo, probio je spuštenu rampu, gde
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

U policijskoj poteri uhvaćen vozač, prevozio ilegalne migrante

U policijskoj poteri uhvaćen vozač, prevozio ilegalne migrante

Politika pre 24 sata
(VIDEO) Incident na auto-putu kod Vrčina: Vozač prevozio migrante, probio rampu, trojica policajaca suspendovana

(VIDEO) Incident na auto-putu kod Vrčina: Vozač prevozio migrante, probio rampu, trojica policajaca suspendovana

N1 Info pre 47 minuta
(Video) Prevozio migrante, vozio bez vozačke, probio naplatnu rampu, pa nakon potere dobio batine Oglasio se i MUP…

(Video) Prevozio migrante, vozio bez vozačke, probio naplatnu rampu, pa nakon potere dobio batine Oglasio se i MUP: Suspendovana trojica policajaca

Dnevnik pre 37 minuta
U policijskoj poteri uhvaćen vozač koji je prevozio ilegalne migrante, privremeno suspendovana tri policajca

U policijskoj poteri uhvaćen vozač koji je prevozio ilegalne migrante, privremeno suspendovana tri policajca

RTV pre 48 minuta
Policajci pretukli vozača sa čačanskim tablicama (VIDEO)

Policajci pretukli vozača sa čačanskim tablicama (VIDEO)

Ozon press pre 1 sat
Sumnjivo vozilo bežalo od policije od Niša do Beograda Probio spuštenu naplatnu rampu, usledile dramatične scene! Vozač…

Sumnjivo vozilo bežalo od policije od Niša do Beograda Probio spuštenu naplatnu rampu, usledile dramatične scene! Vozač priveden, suspendovana 3 policajca video

Kurir pre 28 minuta
Incident na autoputu kod Vrčina: Vozilo sa migrantima probilo rampu, vozač pružao otpor policiji

Incident na autoputu kod Vrčina: Vozilo sa migrantima probilo rampu, vozač pružao otpor policiji

Euronews pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišSeatMUPJagodina

Hronika, najnovije vesti »

Konstantin izvukao 3 devojke iz zapaljenog auta, pa nestao bez traga: Oglasio se misteriozni heroj, nije mu prvi put da…

Konstantin izvukao 3 devojke iz zapaljenog auta, pa nestao bez traga: Oglasio se misteriozni heroj, nije mu prvi put da spasava živote!

Blic pre 3 minuta
Misteriozni heroj spasao 3 devojke iz Niša iz buktinje, pa nestao: Ovo nije prvi put da Konstantin nekome spasi život! Evo šta…

Misteriozni heroj spasao 3 devojke iz Niša iz buktinje, pa nestao: Ovo nije prvi put da Konstantin nekome spasi život! Evo šta se dogodilo 2006. godine

Kurir pre 13 minuta
(Video) Vozilo mahnito bežalo od policije od Niša do Beograda: Dramatična filmska potera na auto-putu: Probio naplatnu rampu…

(Video) Vozilo mahnito bežalo od policije od Niša do Beograda: Dramatična filmska potera na auto-putu: Probio naplatnu rampu, suspendovana 3 policajca

Blic pre 48 minuta
Krvava tuča u noćnom klubu u Nišu: Uhapšeni osumnjičeni zbog ubadanja mladića (23), zadobio teške povrede

Krvava tuča u noćnom klubu u Nišu: Uhapšeni osumnjičeni zbog ubadanja mladića (23), zadobio teške povrede

Blic pre 2 sata
"Plivali su, a onda se samo čuo: Urlik!" Čačanina Stevicu (22) ubila ajkula u Budvi - čovek koji je gledao njegovu smrt…

"Plivali su, a onda se samo čuo: Urlik!" Čačanina Stevicu (22) ubila ajkula u Budvi - čovek koji je gledao njegovu smrt progovorio posle 70 godina

Blic pre 3 sata