Volstrit džornal: Pentagon zabranio Ukrajini da američkim raketama gađa ruske teritorije

RTS pre 1 sat
Volstrit džornal: Pentagon zabranio Ukrajini da američkim raketama gađa ruske teritorije

Američko Ministarstvo odbrane blokiralo je ovog proleća Ukrajini pravo da koristi američke rakete dugog dometa za napade na mete duboko u unutrašnjosti Rusije, piše Volstrit džornal. Navodi se da je ova mera bila deo nastojanja administracije Donalda Trampa da ubedi ruskog predsednika Vladimira Putina da prihvati mirovne pregovore.

Pentagon je sprečio Ukrajinu da upotrebi taktičke raketne sisteme "atakms", a uveden je poseban mehanizam revizije, koji je razvio podsekretar za politiku Elbridž Kolbi, a kojim se reguliše upotreba američkog oružja dugog dometa i evropskih sistema koji zavise od američke tehnologije i obaveštajnih podataka, piše Volstrit džornal. Sistem daje pravo američkom ministru odbrane Pitu Hegsetu da odobrava upotrebu "atakmsa", čiji je domet oko 305 kilometara. Razlika u
