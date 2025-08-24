Amerika ne dozvoljava Ukrajini da koristi oružje dugog dometa u napadu na Rusiju

Pentagon mesecima tiho blokira upotrebu raketa dugog dometa od strane Ukrajine za napade unutar Rusije.

Na taj način Pentagon ograničava Kijev u upotrebi moćnog oružja u borbi protiv invazije Moskve, javlja Wallstreet lournal pozivajući se na izjave američkih zvaničnika. Zvaničnici su rekli da je američko Ministarstvo odbrane uskratilo Ukrajini odobrenje za napade unutar Rusije, odnosno za korišćenje raketa dugog dometa, dok je Bela kuća pokušavala da privuče Moskvu na početak mirovnih pregovora. Prema izjavama zvaničnika, procedura odobrenja za napade na visokom