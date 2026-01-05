Identifikovano poslednjih 16 žrtava požara u Švajcarskoj. Oglasila se policija o baru smrti u kom je nastradao i Srbin.

Požar se dogodio tokom proslave Nove godine u baru 'Konstelasion' Pored stradalih, povređeno je još 119 osoba u ovoj nesreći Poslednjih 16 osoba koje su poginule u požaru u baru na dočeku Nove godine u švajcarskom planinskom odmaralištu Kran Montana, su identifikovane, saopštila je danas švajcarska policija.

To znači da je sada identifikovano svih 40 žrtava požara koji je izbio u baru ''Konstelasion'' rano ujutru 1. januara, navela je policija, prenosi Rojters. Policija je saopštila da neće otkrivati detalje o identitetu žrtava. U nesreći koja se dogodila u baru tokom novogodišnjeg slavlja stradalo je 40, a povređeno 119 osoba. Podsetimo, u stravičnom požaru poginuo je i jedan Srbin, dok je četvoro naših državljana povređeno. Vlasnik bara se prvi put oglasio o kobnoj