Novi detalji istrage u Švajcarskoj: Identifikovane sve žrtve, menadžeri bara pod istragom za ubistvo iz nehata

Nedeljnik pre 2 sata
Novi detalji istrage u Švajcarskoj: Identifikovane sve žrtve, menadžeri bara pod istragom za ubistvo iz nehata

Švajcarska policija je saopštila da je identifikovala svih 116 osoba povređenih u požaru na dočeku Nove godine u baru u skijalištu Kran-Montana i da je njih 83 i dalje u bolnici.

Vlasti su ranije saopštile da je povređeno 119 ljudi, i da je 40 poginulo. Povređeni iz 12 zemalja, uključujući Srbiju i BiH Policija je danas navela da su tri osobe primljene u bolnice u noći požara pogrešno povezane sa tragedijom. Povređeno je 68 švajcarskih državljana, 21 francuski državljanin, 10 Italijana, četiri državljanina Srbije, dva Poljaka i po jedna osoba iz Australije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Češke Republike, Luksemburga, Portugala i Republike
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Skoro polovina poginulih u baru smrti su maloletnici! Identifikovane sve žrtve, Dijana (15) i njena sestra (14) bile u klubu i…

Skoro polovina poginulih u baru smrti su maloletnici! Identifikovane sve žrtve, Dijana (15) i njena sestra (14) bile u klubu i zajedno otišle u smrt! (foto)

Kurir pre 1 sat
Makron u petak u Švajcarskoj na komemoraciji žrtvama požara u Kran-Montani

Makron u petak u Švajcarskoj na komemoraciji žrtvama požara u Kran-Montani

Nedeljnik pre 1 sat
Makron u petak u Švajcarskoj na komemoraciji žrtvama požara u Kran-Montani

Makron u petak u Švajcarskoj na komemoraciji žrtvama požara u Kran-Montani

N1 Info pre 2 sata
Švajcarska policija identifikovala svih 116 povređenih u požaru u skijalištu Kran-Montana

Švajcarska policija identifikovala svih 116 povređenih u požaru u skijalištu Kran-Montana

Newsmax Balkans pre 2 sata
Ambasador Srbije: Četvorica Srba van životne opasnosti, Stefan Ivanović u Švajcarskoj prepoznat kao heroj

Ambasador Srbije: Četvorica Srba van životne opasnosti, Stefan Ivanović u Švajcarskoj prepoznat kao heroj

NIN pre 2 sata
Dijana (14) i njena sestra (15) bile u baru smrti u Švajcarskoj: Bile su nerazdvojne, zajedno otišle i u smrt

Dijana (14) i njena sestra (15) bile u baru smrti u Švajcarskoj: Bile su nerazdvojne, zajedno otišle i u smrt

Telegraf pre 1 sat
Identifikovano svih 40 poginulih u švajcarskom skijalištu, među njima i državljanin Srbije

Identifikovano svih 40 poginulih u švajcarskom skijalištu, među njima i državljanin Srbije

BBC News pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaČeškaŠvajcarskaPortugalBelgijaLuksemburgNova godinapožarAustralija

Svet, najnovije vesti »

„Nisam kriv, i dalje sam predsednik Venecuele“: Maduro i njegova supruga pojavili se na sudu

„Nisam kriv, i dalje sam predsednik Venecuele“: Maduro i njegova supruga pojavili se na sudu

Danas pre 4 minuta
Američki ambasador u UN: Neće biti okupacije Venecuele

Američki ambasador u UN: Neće biti okupacije Venecuele

Danas pre 19 minuta
Premijer Grenlanda Trampu: Dosta sa insinuacijama i fantazijama o aneksiji ostrva

Premijer Grenlanda Trampu: Dosta sa insinuacijama i fantazijama o aneksiji ostrva

Danas pre 39 minuta
U sudu u Njujorku počelo suđenje Maduru i njegovoj supruzi, izjasnili se da nisu krivi

U sudu u Njujorku počelo suđenje Maduru i njegovoj supruzi, izjasnili se da nisu krivi

RTV pre 4 minuta
(Foto) kolaps u regionu, gradovi pod vodom! Usred dana kao da je pao mrak, saobraćaj pdsečen: "Ako nastavi da pada..."

(Foto) kolaps u regionu, gradovi pod vodom! Usred dana kao da je pao mrak, saobraćaj pdsečen: "Ako nastavi da pada..."

Blic pre 34 minuta