Novi detalji istrage u Švajcarskoj: Identifikovane sve žrtve, menadžeri bara pod istragom za ubistvo iz nehata

Švajcarska policija je saopštila da je identifikovala svih 116 osoba povređenih u požaru na dočeku Nove godine u baru u skijalištu Kran-Montana i da je njih 83 i dalje u bolnici.

Vlasti su ranije saopštile da je povređeno 119 ljudi, i da je 40 poginulo. Povređeni iz 12 zemalja, uključujući Srbiju i BiH Policija je danas navela da su tri osobe primljene u bolnice u noći požara pogrešno povezane sa tragedijom. Povređeno je 68 švajcarskih državljana, 21 francuski državljanin, 10 Italijana, četiri državljanina Srbije, dva Poljaka i po jedna osoba iz Australije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Češke Republike, Luksemburga, Portugala i Republike