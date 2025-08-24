Predsednik predstavio nove ekonomske mere: Smanjićemo cene i kamatne stope za kredite, građani će živeti bolje

RTV pre 3 sata  |  Tanjug, RTS
Predsednik predstavio nove ekonomske mere: Smanjićemo cene i kamatne stope za kredite, građani će živeti bolje

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih ekonomskih mera. Mere za bolji standard građana odnose se na ograničenje trgovačkih marži, izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, niske cene ogrevnog drveta i električne energije, kao i na niže stope kamata na kredite, rekao je Vučić. Naveo je da će država smanjiti cene za oko 15 odsto, za skoro 3.000 proizvoda iz 23 grupe proizvoda. Naglasio je da za gotovinske kredite kamatna stopa neće smeti da pređe 7,5 odsto, kao i da će

"Danas mi je verovatno najkomplikovaniji zadatak do sada. Spremao sam se više dana i radio sa svim ljudima iz ministarstava i državne uprave da bismo mogli da predstavimo jedan deo programa, jedan deo onoga što radimo, a ostali deo ćemo sredinom septembra, negde oko nacionalnog praznika, neki dan ranije ili neki dan kasnije", rekao je Vučić u Palati Srbija. Dodao je veruje da će za ovo što danas predstavlja neko s pravom reći da je zakasnilo, ali da je siguran u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Uskoro velike promene na računima za struju - Pomera se granica za ulazak u "crveno"

Uskoro velike promene na računima za struju - Pomera se granica za ulazak u "crveno"

Kamatica pre 2 minuta
Vučić o novim ekonomskim merama: Odnosiće se na sve proizvode, pre svega na prehrambene

Vučić o novim ekonomskim merama: Odnosiće se na sve proizvode, pre svega na prehrambene

Blic pre 12 minuta
Vučić najavio otvaranje brze pruge Novi Sad-Subotica

Vučić najavio otvaranje brze pruge Novi Sad-Subotica

B92 pre 47 minuta
Računi za struju skaču za 30 odsto, dok Vučić spušta cenu salame i kulena

Računi za struju skaču za 30 odsto, dok Vučić spušta cenu salame i kulena

Nova pre 1 sat
Računi za struju skaču za 30 odsto, dok Vučić spušta cenu salame i kulena

Računi za struju skaču za 30 odsto, dok Vučić spušta cenu salame i kulena

Pravda pre 57 minuta
Vučić predstavio nove ekonomske mere: Niže cene hrane i kredita, popust na računima za struju

Vučić predstavio nove ekonomske mere: Niže cene hrane i kredita, popust na računima za struju

NIN pre 2 sata
Vučić: Dijalog nema alternativu, nastaviću da nudim razgovor studentima u blokadi

Vučić: Dijalog nema alternativu, nastaviću da nudim razgovor studentima u blokadi

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKreditiKamateGotovinski kreditiPredsednik Srbijekamatne stope

Politika, najnovije vesti »

Novi DSS: Niko koliko režim Aleksandra Vučića nije doprineo secesionistima na Kosovu i Metohiji

Novi DSS: Niko koliko režim Aleksandra Vučića nije doprineo secesionistima na Kosovu i Metohiji

Danas pre 32 minuta
Uskoro velike promene na računima za struju - Pomera se granica za ulazak u "crveno"

Uskoro velike promene na računima za struju - Pomera se granica za ulazak u "crveno"

Kamatica pre 2 minuta
"Kada ne donosite sistemske mere, onda imamo ovo 'krpljenje' sa maržama": Ponovo je uredba jača od zakona

"Kada ne donosite sistemske mere, onda imamo ovo 'krpljenje' sa maržama": Ponovo je uredba jača od zakona

N1 Info pre 32 minuta
Pitali smo CHATGPT kakve je to mere Vučić danas saopštio: Veštačka inteligencija je objasnila zašto to radi

Pitali smo CHATGPT kakve je to mere Vučić danas saopštio: Veštačka inteligencija je objasnila zašto to radi

Nova pre 17 minuta
Sad svi znamo šta znači A.C.A.B.

Sad svi znamo šta znači A.C.A.B.

Vreme pre 12 minuta