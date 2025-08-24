Predsednik predstavio nove ekonomske mere: Smanjićemo cene i kamatne stope za kredite, građani će živeti bolje

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih ekonomskih mera. Mere za bolji standard građana odnose se na ograničenje trgovačkih marži, izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, niske cene ogrevnog drveta i električne energije, kao i na niže stope kamata na kredite, rekao je Vučić. Naveo je da će država smanjiti cene za oko 15 odsto, za skoro 3.000 proizvoda iz 23 grupe proizvoda. Naglasio je da za gotovinske kredite kamatna stopa neće smeti da pređe 7,5 odsto, kao i da će

"Danas mi je verovatno najkomplikovaniji zadatak do sada. Spremao sam se više dana i radio sa svim ljudima iz ministarstava i državne uprave da bismo mogli da predstavimo jedan deo programa, jedan deo onoga što radimo, a ostali deo ćemo sredinom septembra, negde oko nacionalnog praznika, neki dan ranije ili neki dan kasnije", rekao je Vučić u Palati Srbija. Dodao je veruje da će za ovo što danas predstavlja neko s pravom reći da je zakasnilo, ali da je siguran u