Guvernerka: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez plaćanja poreza

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković rekla je danas da je kompanija Delez fingirala postupak likvidacije da bi iz Srbije iznela dobit u iznosu od 130 miliona evra, bez plaćanja poreza.

Tabaković je dodala da je stoga ne brine mogućnost da neke trgovine zbog ograničavanja marži zatvore prodavnice. Ona je, na konferenciji za medije, na kojoj je predstavljen Izveštaj o inflaciji, na pitanje da li se očekuje da, osim Deleza koji je najavio zatvaranje dvadesetak prodavnica, rekla da „koliko vidi to ne brine ni ministarku trgovine“, Jagodu Lazarević. „Delez u Srbiji ostvaruje značajnu dobit. Svojeveremeno smo saznali da Delez treba da isplati 120-130