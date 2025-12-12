Međugodišnja inflacija u Srbiji u novembru 2,8%, mesečna 0,2%

Ilustracija (Foto: Shutterstock.com/Maxx-Studio) Međugodišnja inflacija u Srbiji u novembru je bila 2,8%, dok je mesečna iznosila 0,2%, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje, kojima se meri inflacija, u novembru su u poređenju sa decembrom 2024. godine povećane u proseku za 2,6%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru je rast cena zabeležen u grupama obrazovanje (1,5%), transport (1,4%), zdravlje (1,3%), komunikacije (jedan odsto), rekreacija i kultura (0,8%), odeća i obuća (0,6%), stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala