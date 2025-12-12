Važna vest za energetski sektor Srbije: Još samo ovo se čeka za početak izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom

Kurir pre 2 sata
Važna vest za energetski sektor Srbije: Još samo ovo se čeka za početak izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa ministarkom energetike, rudarstva i mineralnih resursa Severne Makedonije Sanjom Božinovskom o izgradnji gasne interkonekcije Srbija-Severna Makedonija, kao i saradnji u okviru Energetske zajednice.

Đedović Handanović je rekla da Srbija, posle izgradnje gasne interkonekcije sa Bugarskom, nastavlja da diversifikuje svoje rute snabdevanja, gde je jedan od prioriteta izgradnja gasovoda ka Severnoj Makedoniji. - Razgovarali smo danas o našim dinamičkim planovima i cilj nam je da gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija bude završena krajem 2027, kako bi već početkom 2028. bila operativna. Za oko 144 kilometra gasovoda na teritoriji Srbije, vrednost
