Đedović Handanović: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija krajem 2027.

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Đedović Handanović: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija krajem 2027.

Plan da projekat dobije građevinsku dozvolu sredinom 2026.

Ministarke rudarstva i energetike Srbije i Severne Makedonije, Dubravka Đedović Handanović i Sanja Božinovska su danas u Beogradu razgovarale o izgradnji gasne interkonekcije između dve zemlje i saradnji u okviru Energetske zajednice. Kabinet Đedović Handanović je objavio da je ona rekla da je cilj da gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija bude završena krajem 2027. godine i da proradi početkom 2028. Plan je da projekat dobije građevinsku dozvolu sredinom
