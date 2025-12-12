Izgradnja gasnog interkonektora sa Severnom Makedonijom do kraja 2027.

B92 pre 3 sata
Izgradnja gasnog interkonektora sa Severnom Makedonijom do kraja 2027.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je u toku dobijanje dozvola za izgradnju gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije.

Dodala je da se građevinska dozvola očekuje polovinom sledeće godine, a posle toga i početak izgradnje. Ona je nakon razgovora sa ministarkom energetike Severne Makedonije Sanjom Božinovskom i sastanka radne grupe dve zemlje oko izgradnje gasnog interkonektora rekla da je planirano da interkonektor bude dugačak 144 kilometra, da je njegova procenjenja vrednost 153 miliona evra, kao i da su pare za to obezbeđene u budžetu za sledeću godinu. Ministarka je istakla da
