Ministarka: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija krajem 2027.

Novi magazin pre 33 minuta  |  Beta
Ministarka: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija krajem 2027.

Ministarke rudarstva i energetike Srbije i Severne Makedonije, Dubravka Đedović Handanović i Sanja Božinovska su danas u Beogradu razgovarale o izgradnji gasne interkonekcije između dve zemlje i saradnji u okviru Energetske zajednice.

Kabinet Đedović Handanović je objavio da je ona rekla da je cilj da gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija bude završena krajem 2027. godine i da proradi početkom 2028. Plan je da projekat dobije građevinsku dozvolu sredinom 2026. i da odmah počne izgradnja. Vrednost 144 kilometra gasovoda na teritoriji Srbije trasom Orljane-Leskovac-Vranje-državna granica je procenjena na 153 miliona evra, a deo sredstava je predviđen u budžetu za 2026. godinu, rekla je
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Važna vest za energetski sektor Srbije: Još samo ovo se čeka za početak izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom

Važna vest za energetski sektor Srbije: Još samo ovo se čeka za početak izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom

Kurir pre 1 sat
Ministarka: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija krajem 2027.

Ministarka: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija krajem 2027.

Serbian News Media pre 18 minuta
Đedović Handanović: Izgradnja gasnog interkonektora sa Severnom Makedonijom do kraja 2027.

Đedović Handanović: Izgradnja gasnog interkonektora sa Severnom Makedonijom do kraja 2027.

RTS pre 38 minuta
Ministarka: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija krajem 2027.

Ministarka: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija krajem 2027.

Radio sto plus pre 19 minuta
Đedović Handanović i Božinovska: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija gotova do kraja 2027. godine

Đedović Handanović i Božinovska: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija gotova do kraja 2027. godine

Telegraf pre 1 sat
Đedović Handanović: Završetak gasnog interkonektora sa Severnom Makedonijom do kraja 2027.

Đedović Handanović: Završetak gasnog interkonektora sa Severnom Makedonijom do kraja 2027.

N1 Info pre 1 sat
Plan da gas potekne 2028! Đedović: Severna Makedonija spremna da pomogne Srbiji u snabdevanju gorivom, izgradnja gasovoda do…

Plan da gas potekne 2028! Đedović: Severna Makedonija spremna da pomogne Srbiji u snabdevanju gorivom, izgradnja gasovoda do kraja 2027.

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacVranjeBudžetMakedonijaSeverna Makedonijasrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

Novosadska firma čiji je proizvod povučen iz prodaje u Hrvatskoj: Razlog je slovna greška na ambalaži

Novosadska firma čiji je proizvod povučen iz prodaje u Hrvatskoj: Razlog je slovna greška na ambalaži

Radio 021 pre 14 minuta
Novi tender za Beogradski sat, prethodni ugovor raskinut

Novi tender za Beogradski sat, prethodni ugovor raskinut

Forbes pre 9 minuta
„Više od 7.500 primedbi građana na Prostorni plan koji predviđa potencijalno rudarenje kod Niša“: Završna javna rasprava 13…

„Više od 7.500 primedbi građana na Prostorni plan koji predviđa potencijalno rudarenje kod Niša“: Završna javna rasprava 13. decembra

Danas pre 13 minuta
Studenti pozvali na javnu raspravu o Prostornom planu, gradonačelnik Niša negira opasnost po Studenu

Studenti pozvali na javnu raspravu o Prostornom planu, gradonačelnik Niša negira opasnost po Studenu

Danas pre 9 minuta
19. Festival srpskog filma fantastike od 16. do 18. decembra u Beogradu

19. Festival srpskog filma fantastike od 16. do 18. decembra u Beogradu

Danas pre 9 minuta