Ministarka: Gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija krajem 2027.

Ministarke rudarstva i energetike Srbije i Severne Makedonije, Dubravka Đedović Handanović i Sanja Božinovska su danas u Beogradu razgovarale o izgradnji gasne interkonekcije između dve zemlje i saradnji u okviru Energetske zajednice.

Kabinet Đedović Handanović je objavio da je ona rekla da je cilj da gasna interkonekcija Srbija-Severna Makedonija bude završena krajem 2027. godine i da proradi početkom 2028. Plan je da projekat dobije građevinsku dozvolu sredinom 2026. i da odmah počne izgradnja. Vrednost 144 kilometra gasovoda na teritoriji Srbije trasom Orljane-Leskovac-Vranje-državna granica je procenjena na 153 miliona evra, a deo sredstava je predviđen u budžetu za 2026. godinu, rekla je