Ova dva čoveka bi mogli da budu novi direktori Fed-a? Tramp progovorio o izboru novog direktora Centralne banke

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je sklon ideji da bivši guverner američke Centralne banke (Fed) Kevin Vorš ili direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Kevin Heset, u narednoj godini budu na čelu Fed-a,.

- Da, imate dvojicu Kevina, i mislim da su obojica sjajna - rekao je Tramp u intervjuu za Volstrit džurnal. Prema Trampovim rečima, sledeći direktor Fed-a bi trebalo da se konsultuje sa njim oko utvrđivanja kamatnih stopa. Tramp je ukazao da je tipično da se to više ne radi, kao i da se nekada rutinski tako postupalo. Time ne želim da kažem da bi direktor Centralne banke trebalo da radi tačno šta mu kažemo, ali mi smo, i ja sam pametan glas koji treba poslušati,