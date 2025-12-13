Ova dva čoveka bi mogli da budu novi direktori Fed-a? Tramp progovorio o izboru novog direktora Centralne banke

Blic pre 3 sata
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je sklon ideji da bivši guverner američke Centralne banke (Fed) Kevin Vorš ili direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Kevin Heset, u narednoj godini budu na čelu Fed-a,.

- Da, imate dvojicu Kevina, i mislim da su obojica sjajna - rekao je Tramp u intervjuu za Volstrit džurnal. Prema Trampovim rečima, sledeći direktor Fed-a bi trebalo da se konsultuje sa njim oko utvrđivanja kamatnih stopa. Tramp je ukazao da je tipično da se to više ne radi, kao i da se nekada rutinski tako postupalo. Time ne želim da kažem da bi direktor Centralne banke trebalo da radi tačno šta mu kažemo, ali mi smo, i ja sam pametan glas koji treba poslušati,
Politika pre 3 sata
