Tramp o izboru novog direktora Centralne banke Fed

Politika pre 22 minuta
Američki predsednik poručio da bi budući direktor Fed-a trebalo da se konsultuje s njim o kamatnim stopama

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je sklon ideji da bivši guverner američke Centralne banke (Fed) Kevin Vorš ili direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Kevin Heset, u narednoj godini budu na čelu Fed-a,. „Da, imate dvojicu Kevina, i mislim da su obojica sjajna”, rekao je Tramp u intervjuu za Volstrit džurnal. Prema Trampovim rečima, sledeći direktor Fed-a bi trebalo da se konsultuje sa njim oko utvrđivanja kamatnih stopa. Tramp je ukazao da je tipično
