Međugodišnja inflacija u Srbiji u novembru bila 2,8 odsto, mesečna 0,2 odsto

Forbes pre 2 sata  |  Agencije
Međugodišnja inflacija u Srbiji u novembru ove godine bila je 2,8 odsto, a mesečna 0,2 odsto, obavio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje, kojima se meri inflacija, u novembru su u poređenju sa decembrom 2024. godine povećane u proseku za 2,6 odsto. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru je rast cena zabeležen u grupama obrazovanje (1,5 odsto), transport (1,4 odsto), zdravlje (1,3 odsto), komunikacije (jedan odsto), rekreacija i kultura (0,8 odsto), odeća i obuća (0,6 odsto), stanovanje, voda,
