Gorivo skače, hrana i piće pojefitnili Narodna banlka Srbije objavila podatke o međugodišnjoj inflaciji

BEOGRAD: Međugodišnja inflacija u novembru ostala je nepromenjena u odnosu na oktobar i iznosila je 2,8 odsto, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS) i navela da je mesečna inflacija u novembru iznosila 0,2 odsto i u najvećoj meri bila vođena rastom cena u okviru bazne inflacije (0,6 odsto) i naftnih derivata (2,5 odsto).

Nasuprot tome, snižene su cene hrane i bezalkoholnih pića (minus 0,7 odsto). Cene hrane i bezalkoholnih pića, treći mesec uzastopno, beleže mesečni pad, čemu je doprinela primena Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe. Cene voća su snižene za 3,5 odsto, povrća za 0,5 odsto, a cene prerađene hrane u proseku su smanjene za 0,3 odsto. U odnosu na novembar prošle godine, cene hrane i bezalkoholnih pića u proseku su niže za 0,7 odsto.