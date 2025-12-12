NBS: Međugodišnja inflacija u novembru 2,8 odsto, rast cena predvode naftni derivati

RTS pre 2 sata
NBS: Međugodišnja inflacija u novembru 2,8 odsto, rast cena predvode naftni derivati

Međugodišnja inflacija u novembru ostala je nepromenjena u odnosu na oktobar i iznosila je 2,8 odsto, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS). Istakla je, takođe, da je mesečna inflacija u novembru iznosila 0,2 odsto i da je u najvećoj meri bila vođena rastom cena u okviru bazne inflacije (0,6 odsto) i naftnih derivata (2,5 odsto). Sa druge strane, cene hrane i bezalkoholnih pića su snižene (- 0,7 odsto).

Cene hrane i bezalkoholnih pića treći mesec zaredom beleže mesečni pad, čemu je doprinela primena Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, saopštila je NBS. Dodaje da su cene voća snižene su za 3,5 odsto, povrća za 0,5 odsto, a cene prerađene hrane u proseku su smanjene za 0,3 odsto. U odnosu na novembar prošle godine, cene hrane i bezalkoholnih pića u proseku su niže za 0,7 odsto, navodi centralna banka. Mesečnom rastu cena u
NBS o potrošačkim cenama u novembru: I u narednim mesecima stabilno kretanje inflacije na sličnom nivou

NBS o potrošačkim cenama u novembru: I u narednim mesecima stabilno kretanje inflacije na sličnom nivou

N1 Info pre 1 sat
Gorivo skače, hrana i piće pojefitnili Narodna banlka Srbije objavila podatke o međugodišnjoj inflaciji

Gorivo skače, hrana i piće pojefitnili Narodna banlka Srbije objavila podatke o međugodišnjoj inflaciji

Dnevnik pre 1 sat
"Jesenja inflacija" porasla za 0,2 odsto: Statistika RZS otkriva povećanja u ključnim sektorima

"Jesenja inflacija" porasla za 0,2 odsto: Statistika RZS otkriva povećanja u ključnim sektorima

Blic pre 2 sata
Inflacija u Srbiji u novembru: U kojim grupama je zabeležen rast cena?

Inflacija u Srbiji u novembru: U kojim grupama je zabeležen rast cena?

N1 Info pre 4 sati
Cene proizvoda ribarstva i poljoprivrede u oktobru veće za 8,6% u odnosu na prošlu godinu, najveća poskupljenja u sektoru…

Cene proizvoda ribarstva i poljoprivrede u oktobru veće za 8,6% u odnosu na prošlu godinu, najveća poskupljenja u sektoru žita, čak 15,4%

Jugmedia pre 4 sati
Međugodišnja inflacija u Srbiji u novembru bila 2,8 odsto, mesečna 0,2 odsto

Međugodišnja inflacija u Srbiji u novembru bila 2,8 odsto, mesečna 0,2 odsto

Forbes pre 5 sati
Međugodišnja inflacija u Srbiji u novembru 2,8%, mesečna 0,2%

Međugodišnja inflacija u Srbiji u novembru 2,8%, mesečna 0,2%

Ekapija pre 5 sati
