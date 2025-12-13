„‘Trampekonomija’ ne funkcioniše“: Ekonomista Džozef Stiglic gostovao u Beogradu

Danas pre 6 sati  |  FoNet
„‘Trampekonomija’ ne funkcioniše“: Ekonomista Džozef Stiglic gostovao u Beogradu

Evropa je poslednji bastion demokratije i ljudskih prava u svetu, ocenio je večeras američki ekonomista i nobelovac Džozef E.

Stiglic i dodao da je jasno da Evropa ne može više da zavisi od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za odbranu i da će nezavisni razvoj vojnog i tehnološkog sektora učiniti evropsku ekonomiju jačom. Stiglic je došao u Srbiju na poziv Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koji ga je proglasio dobitnikom ovogodišnje Nagrade „Miladin Životić“, i u Evropskoj kući je održao predavanje o svojoj viziji Evrope. Stiglic je istakao da predsednik SAD Donald Tramp „gazi“
Tramponomika nije dobra nikome! Čuveni ekonomista Džozef Stiglic u Beogradu: "Evro je preživeo, ali smo izgleda od AI napravili atomsku bombu"

