Tramponomika nije dobra nikome! Čuveni ekonomista Džozef Stiglic u Beogradu: "Evro je preživeo, ali smo izgleda od AI napravili atomsku bombu"

Blic pre 2 sata
Jedan od najznačajnijih svetskih ekonomista i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Džozef Stiglic izjavio je večeras u Beogradu da Evropa, suočena sa izazovima koji dolaze i iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Rusije, mora još snažnije i dublje da se integriše, ali i da razvije sopstveni odbrambeni i tehnološki sektor kako bi ojačala svoju ekonomiju. Govorio je o AI revoluciji, Trampu, ali i evru.

Stiglic je bio gost u našoj prestonici na predavanju o viziji Evrope iz lične, intelektualne i političke perspektive, održanom u Evropskoj kući, na poziv Francuskog instituta u Srbiji. Prema njegovim rečima, evropski projekat danas je značajniji nego ikada i Evropa mora biti u stanju da samostalno donosi ključne odluke. „U ovom trenutku sam zaista optimista da će izazovi sa kojima se sada suočava, koje postavljaju Rusija s jedne strane i SAD s druge strane,
