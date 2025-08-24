Promena vremena: Posle promenljivog vikenda, očekuje nas toplotni talas

Tokom današnjeg dana, u Vojvodini, centralnoj i zapadnoj Srbiji očekuje se promenljivo oblačno vreme, uz mogućnost za slabu kišu u Sremu tokom prepodneva.

Posle podne će se oblačnost premeštati ka jugu, a do večeri je najavljeno razvedravanje. Maksimalna dnevna temperatura biće između 23 i 28 stepeni. Duvaće umeren severozapadni vetar. U ponedeljak će dominirati sunčani periodi, a uslova za lokalne pljuskove biće samo u planinskim predelima. Vetar će biti slab i promenljiv. Jutarnje temperature kretaće se od 10 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 23 do 28 stepeni. Od utorka počinje postepeni