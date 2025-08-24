Promena vremena: Posle promenljivog vikenda, očekuje nas toplotni talas

Serbian News Media pre 3 sata
Promena vremena: Posle promenljivog vikenda, očekuje nas toplotni talas

Tokom današnjeg dana, u Vojvodini, centralnoj i zapadnoj Srbiji očekuje se promenljivo oblačno vreme, uz mogućnost za slabu kišu u Sremu tokom prepodneva.

Posle podne će se oblačnost premeštati ka jugu, a do večeri je najavljeno razvedravanje. Maksimalna dnevna temperatura biće između 23 i 28 stepeni. Duvaće umeren severozapadni vetar. U ponedeljak će dominirati sunčani periodi, a uslova za lokalne pljuskove biće samo u planinskim predelima. Vetar će biti slab i promenljiv. Jutarnje temperature kretaće se od 10 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 23 do 28 stepeni. Od utorka počinje postepeni
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano na severu, večeras pljuskovi i grmljavina, do kraja avgusta toplinski talas

Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano na severu, večeras pljuskovi i grmljavina, do kraja avgusta toplinski talas

Naslovi.ai pre 1 sat
Stižu pljuskovi sa grmljavinom pa totalni obrt: Tačno ovog dana živa skače na čak 40 stepeni! Nestvarna prognoza za avgust

Stižu pljuskovi sa grmljavinom pa totalni obrt: Tačno ovog dana živa skače na čak 40 stepeni! Nestvarna prognoza za avgust

Blic pre 1 sat
Stižu pljuskovi sa grmljavinom pa totalni obrt: Tačno ovog dana živa skače na čak 40 stepeni! Nestvarna prognoza za avgust

Stižu pljuskovi sa grmljavinom pa totalni obrt: Tačno ovog dana živa skače na čak 40 stepeni! Nestvarna prognoza za avgust

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza: Danas pre podne prolazno naoblačenje, na krajnjem severu sunčano

Vremenska prognoza: Danas pre podne prolazno naoblačenje, na krajnjem severu sunčano

NIN pre 1 sat
Sledeće nedelje novi vreli talas: U Novom Sadu i do 38 stepeni

Sledeće nedelje novi vreli talas: U Novom Sadu i do 38 stepeni

Radio 021 pre 1 sat
Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Danas pre 3 sata
Od tropskih vrućina do pljuskova i grmljavine na jugu Srbije sledeće nedelje

Od tropskih vrućina do pljuskova i grmljavine na jugu Srbije sledeće nedelje

Južne vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZsrbija

Vojvodina, najnovije vesti »

„Rad fabrike automobilaskih guma Linglong izuzetno štetan za Zrenjanin“

„Rad fabrike automobilaskih guma Linglong izuzetno štetan za Zrenjanin“

Nova pre 20 minuta
Ponavlja se "Humanitarni ponedeljak" na Štrandu za Borislava Stanojevića

Ponavlja se "Humanitarni ponedeljak" na Štrandu za Borislava Stanojevića

Moj Novi Sad pre 15 minuta
Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano na severu, večeras pljuskovi i grmljavina, do kraja avgusta toplinski talas

Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano na severu, večeras pljuskovi i grmljavina, do kraja avgusta toplinski talas

Naslovi.ai pre 1 sat
Deca sa Kosova i Metohije posetila Spens i bazen u Futogu

Deca sa Kosova i Metohije posetila Spens i bazen u Futogu

NoviSad.com pre 1 sat
Stižu pljuskovi sa grmljavinom pa totalni obrt: Tačno ovog dana živa skače na čak 40 stepeni! Nestvarna prognoza za avgust

Stižu pljuskovi sa grmljavinom pa totalni obrt: Tačno ovog dana živa skače na čak 40 stepeni! Nestvarna prognoza za avgust

Blic pre 1 sat