Džonatan Rou prešao iz Marseja u Bolonju posle sukoba sa Rabioom

Rou (22), engleski mladi reprezentativac, stigao je u Marsej prošlog leta, a u sezoni 2024/25. odigrao je 30 utakmica, postigao tri gola i upisao četiri asistencije

Samo nedelju dana nakon fizičkog sukoba sa saigračem Adrijenom Rabioom, engleski napadač Džonatan Rou potpisao je za italijansku Bolonju, saopštio je danas Olimpik iz Marseja. Rou (22), engleski mladi reprezentativac, stigao je u Marsej prošlog leta, a u sezoni 2024/25. odigrao je 30 utakmica, postigao tri gola i upisao četiri asistencije. Iako detalji transfera nisu objavljeni, italijanski mediji i list "La Provence" navode da se radi o četvorogodišnjem ugovoru