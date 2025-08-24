Džonatan Rou prešao iz Marseja u Bolonju posle sukoba sa Rabioom

Sportski žurnal pre 8 minuta
Džonatan Rou prešao iz Marseja u Bolonju posle sukoba sa Rabioom

Rou (22), engleski mladi reprezentativac, stigao je u Marsej prošlog leta, a u sezoni 2024/25. odigrao je 30 utakmica, postigao tri gola i upisao četiri asistencije

Samo nedelju dana nakon fizičkog sukoba sa saigračem Adrijenom Rabioom, engleski napadač Džonatan Rou potpisao je za italijansku Bolonju, saopštio je danas Olimpik iz Marseja. Rou (22), engleski mladi reprezentativac, stigao je u Marsej prošlog leta, a u sezoni 2024/25. odigrao je 30 utakmica, postigao tri gola i upisao četiri asistencije. Iako detalji transfera nisu objavljeni, italijanski mediji i list "La Provence" navode da se radi o četvorogodišnjem ugovoru
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Markesov uspešan „lov“ na Balatonu za 10/14 u sezoni

Markesov uspešan „lov“ na Balatonu za 10/14 u sezoni

Sport klub pre 43 minuta
Gol kakav se daje jednom u karijeri: Makazice za pobedu u 90+10!

Gol kakav se daje jednom u karijeri: Makazice za pobedu u 90+10!

Sport klub pre 43 minuta
Mark Markez "protutnjao" i kroz Mađarsku

Mark Markez "protutnjao" i kroz Mađarsku

Sportske.net pre 23 minuta
Ništa novo - Mark Markes najbrži na Balatonu

Ništa novo - Mark Markes najbrži na Balatonu

B92 pre 33 minuta
Mark Markez pobedio u Moto GP trci u Mađarskoj

Mark Markez pobedio u Moto GP trci u Mađarskoj

Danas pre 1 sat
Markez nastavio dominaciju u Moto GP šampionatu - slavio i u Mađarskoj

Markez nastavio dominaciju u Moto GP šampionatu - slavio i u Mađarskoj

RTS pre 1 sat
Cvajta: Prva pobeda Ivezićevog Kila (VIDEO)

Cvajta: Prva pobeda Ivezićevog Kila (VIDEO)

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Bolonja

Sport, najnovije vesti »

„Zvezdina košarkaška devetka“ – Mitrović zvanično napustio klub

„Zvezdina košarkaška devetka“ – Mitrović zvanično napustio klub

Sport klub pre 8 minuta
Posle 19 trofeja i devet godina rastali se Zvezda i Luka Mitrović

Posle 19 trofeja i devet godina rastali se Zvezda i Luka Mitrović

RTS pre 9 minuta
Meč Pafosa i Zvezde na Kipru sudi arbitar iz Premijer lige

Meč Pafosa i Zvezde na Kipru sudi arbitar iz Premijer lige

RTS pre 9 minuta
Sve što je lepo ima svoj kraj, legendarni Luka Mitrović napustio "svoj dom"!

Sve što je lepo ima svoj kraj, legendarni Luka Mitrović napustio "svoj dom"!

Sportske.net pre 18 minuta
Fulam dočekuje junajted: Đavoli na Krejven kotidžu! Cela nacija je reprezentacija! Crvena zvezda se oglasila povodom Pešićevog…

Fulam dočekuje junajted: Đavoli na Krejven kotidžu! Cela nacija je reprezentacija! Crvena zvezda se oglasila povodom Pešićevog konačnog spiska!

Hot sport pre 9 minuta