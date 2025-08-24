Mitrović je odigrao 524 utakmice za Zvezdu i nalazi se na drugom mestu večne liste po broju nastupa u crveno-belom dresu

Luka Mitrović nije više igrač Crvene zvezde, saopštio je danas beogradski klub. - Mitrović je još jedan igrač koji je po uticaju koji je imao, tragu koji je ostavio u Crvenoj zvezdi, trofejima koje je osvajao, kapitenskoj traci koju je nosio - velikan našeg kluba u svakom smislu. Crveno-beli dres po prvi put obukao još daleke 2012. godine kada je stigao iz Hemofarma. Sve ostalo je istorija našeg kluba - navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde. Mitrović je