Vučićeve „čudesne“ mere: Za decu, roditelje, bake i deke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uredbu kojom će trgovinske marže od iduće nsedmice biti ograničene na 20 odsto, a sada kreću u najvećim lancima do 45,2 odsto, a da će u narednom periodu do kraja godine uslediti sveobuhvatne mere za unapređenje životnog standarda. Vučić je na konferenciji za novinare rekao da će u narednom periodu biti doneti zakoni o trgovini i o zastiti potrošača, dok se do kraja godine očekuje usvajanje zakona o zabrani nepoštenih