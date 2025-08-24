Vučićeve „čudesne“ mere: Za decu, roditelje, bake i deke
Najavljene mere za unapređenje životnog standarda uključuju ograničavanje trgovačkih marži na 20 odsto. Vučić je na konferenciji istakao da se mera odnosi na 23 grupe proizvoda i prikazao primer korpi sa nižim cenama.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uredbu kojom će trgovinske marže od iduće nsedmice biti ograničene na 20 odsto, a sada kreću u najvećim lancima do 45,2 odsto, a da će u narednom periodu do kraja godine uslediti sveobuhvatne mere za unapređenje životnog standarda. Vučić je na konferenciji za novinare rekao da će u narednom periodu biti doneti zakoni o trgovini i o zastiti potrošača, dok se do kraja godine očekuje usvajanje zakona o zabrani nepoštenih