Da li će Amerikanci podržati Ukrajinu Tramp otkrio stav SAD-a

Alo pre 10 minuta
Da li će Amerikanci podržati Ukrajinu Tramp otkrio stav SAD-a

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da još nije razgovarao o konkretnim bezbednosnim

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da još nije razgovarao o konkretnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, ali da će Sjedinjene Američke Države podržati tu zemlju. Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je novinarima rekao da želi da se taj rat završi, prenosi Rojters. On je kazao da je o tome razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i da Putin ne radi na sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, jer ga ne voli. Tramp
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: SAD će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi; U vazdušnom napadu na Zaporožje uništena crkva…

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: SAD će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi; U vazdušnom napadu na Zaporožje uništena crkva i oko 70 kuća

RTV pre 20 minuta
Tramp: Podržaću Ukrajinu, želim da se rat završi; Zaharova: Napadi na naftovod "Družba" banditizam

Tramp: Podržaću Ukrajinu, želim da se rat završi; Zaharova: Napadi na naftovod "Družba" banditizam

RTS pre 15 minuta
Tramp poručio: Sad će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi

Tramp poručio: Sad će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi

Večernje novosti pre 10 minuta
Zašto Putin nije spreman da se sastane sa Zelenskim, a možda nikada i neće

Zašto Putin nije spreman da se sastane sa Zelenskim, a možda nikada i neće

NIN pre 1 sat
Kelog: Zvaničnici SAD naporno rade na okončanju rata u Ukrajini

Kelog: Zvaničnici SAD naporno rade na okončanju rata u Ukrajini

NIN pre 1 sat
Trampov izaslanik: Zvaničnici SAD naporno rade na okončanju rata u Ukrajini

Trampov izaslanik: Zvaničnici SAD naporno rade na okončanju rata u Ukrajini

Nova pre 1 sat
Trampov izaslanik: Zvaničnici SAD naporno rade na okončanju rata u Ukrajini

Trampov izaslanik: Zvaničnici SAD naporno rade na okončanju rata u Ukrajini

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRojtersDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Da li je Valerij Zalužni budući predsednik Ukrajine?

Da li je Valerij Zalužni budući predsednik Ukrajine?

Danas pre 40 minuta
Aleksandar ubio verenicu, pa onda sina od 3 meseca i sebe: Ćerkica (2) čudom preživela, ovakvu tragediju Nemačka ne pamti…

Aleksandar ubio verenicu, pa onda sina od 3 meseca i sebe: Ćerkica (2) čudom preživela, ovakvu tragediju Nemačka ne pamti: Jedna stvar je upitna

Blic pre 30 minuta
Crnogorsko ministarstvo prosvete savetuje odlaganje ekskurzija u Srbiju zbog protesta

Crnogorsko ministarstvo prosvete savetuje odlaganje ekskurzija u Srbiju zbog protesta

Radio 021 pre 15 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: SAD će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi; U vazdušnom napadu na Zaporožje uništena crkva…

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: SAD će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi; U vazdušnom napadu na Zaporožje uništena crkva i oko 70 kuća

RTV pre 20 minuta
Ukrajinska vlada kritikuje Vudija Alena zbog učešća na Moskovskoj filmskoj nedelji

Ukrajinska vlada kritikuje Vudija Alena zbog učešća na Moskovskoj filmskoj nedelji

N1 Info pre 15 minuta