Da li će Amerikanci podržati Ukrajinu Tramp otkrio stav SAD-a

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da još nije razgovarao o konkretnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, ali da će Sjedinjene Američke Države podržati tu zemlju. Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je novinarima rekao da želi da se taj rat završi, prenosi Rojters. On je kazao da je o tome razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i da Putin ne radi na sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, jer ga ne voli. Tramp