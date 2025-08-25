Srbija čeka sudbinu NIS-a! Sutra će se znati odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija

Alo pre 5 sati
Srbija čeka sudbinu NIS-a! Sutra će se znati odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da očekuje da će se sutra znati odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u i ocenio da su sada bolji uslovi za produženje rada te kompanije nego što su bili kada je prethodni put traženo odlaganje primene sankcija

SAD su krajem jula odložile, peti put, punu primenu sankcija NIS-u do 27. avgusta. ''Mislim, da sa obzirom kakvi su politički uslovi, da je ipak došlo malo do otopljenja. Čini mi se da su bolji uslovi za produženje rada NIS-a tako što se daju licenciranje za pojedine delove, nego što je to bilo prošli put. Mislim da će se sutra ujutro znati sve oko toga", rekao je Bajatović za Pink. On je istakao da će u Srbiji biti dovoljne količine gasa po povoljnoj ceni.
