Đoković: "Što te ne ubije, to te ojača - gore od ovoga nema"

Srpska teniserka Olga Danilović dobila je podršku od Novaka Đokovića posle najtežeg poraza u karijeri.

Danilovićeva je u prvom kolu US opena poražena od Učiđime sa 2-1 u setovima, nakon što je u trećem prokockala čak sedam meč lopti – od čega tri pri 40:0, a tri pri 0:40. Kako nam je rekla posle meča, ovo joj je verovatno najteži poraz u karijeri, a zbog toga joj se na svojoj konferenciji za medije obratio i Novak Đoković. "Žao mi je stvarno zbog takvog rezultata. Ovo nije kliše nego stvarno jeste tako: iz ovakvih mečeva se stvarno može izvući pouka i ono što te ne