Đoković: "Što te ne ubije, to te ojača - gore od ovoga nema"

B92 pre 8 minuta
Đoković: "Što te ne ubije, to te ojača - gore od ovoga nema"

Srpska teniserka Olga Danilović dobila je podršku od Novaka Đokovića posle najtežeg poraza u karijeri.

Danilovićeva je u prvom kolu US opena poražena od Učiđime sa 2-1 u setovima, nakon što je u trećem prokockala čak sedam meč lopti – od čega tri pri 40:0, a tri pri 0:40. Kako nam je rekla posle meča, ovo joj je verovatno najteži poraz u karijeri, a zbog toga joj se na svojoj konferenciji za medije obratio i Novak Đoković. "Žao mi je stvarno zbog takvog rezultata. Ovo nije kliše nego stvarno jeste tako: iz ovakvih mečeva se stvarno može izvući pouka i ono što te ne
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Novak šokiran kad je čuo za Olgi nesrećni poraz posle sedam meč lopti, pa udelio savet: "Imao sam i ja..."

Novak šokiran kad je čuo za Olgi nesrećni poraz posle sedam meč lopti, pa udelio savet: "Imao sam i ja..."

Telegraf pre 13 minuta
Rijad zove: Bojan i Borjan ponovo zajedno

Rijad zove: Bojan i Borjan ponovo zajedno

Sport klub pre 58 minuta
Glavna tema u Zvezdi: Sve ili ništa sa Arnautovićem!

Glavna tema u Zvezdi: Sve ili ništa sa Arnautovićem!

Sport klub pre 2 sata
SK na Kipru: Vrelo je, a Zvezda će trenirati u čudnom terminu

SK na Kipru: Vrelo je, a Zvezda će trenirati u čudnom terminu

Sport klub pre 2 sata
„Kompletiran spisak“ KKCZ – sleteo Tajson Karter

„Kompletiran spisak“ KKCZ – sleteo Tajson Karter

Sport klub pre 1 sat
(VIDEO) Najluđa scena u istoriji tenisa?! Ispao Medvedev!

(VIDEO) Najluđa scena u istoriji tenisa?! Ispao Medvedev!

Sport klub pre 3 sata
(VIDEO) Pogledajte dramu u Subotici: Gol, VAR, penal – 1:1

(VIDEO) Pogledajte dramu u Subotici: Gol, VAR, penal – 1:1

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS OpenOlga Danilović

Sport, najnovije vesti »

LEPA VEST: Džaja nije zaboravio čika Dragana! FSS poklonio stolice sa naslonom za pokrivenu tribinu!

LEPA VEST: Džaja nije zaboravio čika Dragana! FSS poklonio stolice sa naslonom za pokrivenu tribinu!

Plus online pre 13 minuta
Sportski direktor Radničkog, Slavko Perović, podnosi ostavku?

Sportski direktor Radničkog, Slavko Perović, podnosi ostavku?

Glas Šumadije pre 8 minuta
Crvena zvezda apsolutno nema konkurenta u superligi Srbije?! Napredna analitika kaže sledeće! Nakon godinu dana pauze, turnir…

Crvena zvezda apsolutno nema konkurenta u superligi Srbije?! Napredna analitika kaže sledeće! Nakon godinu dana pauze, turnir se vraća na taš: Partizan dočekuje paok i Zenit!

Hot sport pre 13 minuta
Udovičić: Kao da ne umemo sa igračem više

Udovičić: Kao da ne umemo sa igračem više

Sportski žurnal pre 8 minuta
Dobro - maksimalna pobeda, loše - povredila se Tijana

Dobro - maksimalna pobeda, loše - povredila se Tijana

Sportski žurnal pre 8 minuta