Terzić o povredi Tijane Bošković: "Ovo nam nije trebalo"

Selektor Srbije Zoran Terzić izneo je svoje utiske posle pobede nad selekcijom Kameruna 3:0, po setovima 25:16, 25:17, 25:12, u drugom kolu grupe H na Svetskom prvenstvu.

Odbojkašice Srbije su tako osigurale plasman u osminu finala kolo pre kraja grupne faze. "Više puta smo danas i ječe objašnjavali da su ove utakmice s jedne strane odlične za neke stvari koje možemo da pokušamo da odradimo da rizikujemo malo više, jer nam se greške neće obiti o glavu. S druge strane da moramo da igramo punom snagom. Jedan igrač može da igra pet poena, deset ili tri seta, ali punom snagom, jer je to jedini način da se održi neki nivo forme i svega