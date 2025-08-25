Terzić o povredi Tijane Bošković: "Ovo nam nije trebalo"

B92 pre 1 sat
Terzić o povredi Tijane Bošković: "Ovo nam nije trebalo"

Selektor Srbije Zoran Terzić izneo je svoje utiske posle pobede nad selekcijom Kameruna 3:0, po setovima 25:16, 25:17, 25:12, u drugom kolu grupe H na Svetskom prvenstvu.

Odbojkašice Srbije su tako osigurale plasman u osminu finala kolo pre kraja grupne faze. "Više puta smo danas i ječe objašnjavali da su ove utakmice s jedne strane odlične za neke stvari koje možemo da pokušamo da odradimo da rizikujemo malo više, jer nam se greške neće obiti o glavu. S druge strane da moramo da igramo punom snagom. Jedan igrač može da igra pet poena, deset ili tri seta, ali punom snagom, jer je to jedini način da se održi neki nivo forme i svega
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Katastrofa za Srbiju, užasne scene na utakmici: Povredila se Tijana Bošković! Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu…

Katastrofa za Srbiju, užasne scene na utakmici: Povredila se Tijana Bošković! Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu auru! (foto)

Hot sport pre 13 minuta
Svaka utakmica je odgovronost, teško mi je što sam naivno dobio kartone: Rade Krunić uoči meča sezone! Fotografija godine…

Svaka utakmica je odgovronost, teško mi je što sam naivno dobio kartone: Rade Krunić uoči meča sezone! Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu auru! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Ima li nade za Srbiju? Otkriveno stanje Tijane Bošković nakon povrede koja nas je sve zabrinula!

Ima li nade za Srbiju? Otkriveno stanje Tijane Bošković nakon povrede koja nas je sve zabrinula!

Kurir pre 24 minuta
Aleksandra Uzelac Zadovoljna igrom protiv Kameruna: Nadam se da ćemo nastaviti sa pobedama, zoran Terzić: Vidljivo je da je…

Aleksandra Uzelac Zadovoljna igrom protiv Kameruna: Nadam se da ćemo nastaviti sa pobedama, zoran Terzić: Vidljivo je da je sve to bilo na daleko manje od 100 odsto

Dnevnik pre 1 sat
Patriotski potez vladana milojevića: Još jednom je pokazao kako se predstavljaju Srbija i Crvena zvezda! (video)

Patriotski potez vladana milojevića: Još jednom je pokazao kako se predstavljaju Srbija i Crvena zvezda! (video)

Kurir pre 2 sata
Krunić: Bilo mi je teško što sam naivno propustio prvi meč

Krunić: Bilo mi je teško što sam naivno propustio prvi meč

Sport klub pre 2 sata
Arnautović i Radonjić radili u paru: Vreme na Pafosu nije idealno, ali Miloje i za to ima rešenje! (video+foto)

Arnautović i Radonjić radili u paru: Vreme na Pafosu nije idealno, ali Miloje i za to ima rešenje! (video+foto)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoOsiguranje

Sport, najnovije vesti »

Kecmanović u tri seta poražen od igrača koji je iza njega na ATP listi

Kecmanović u tri seta poražen od igrača koji je iza njega na ATP listi

Danas pre 44 minuta
Najveća senzacija do sada na Ju-Es openu: Meksikanka pobedila osvajačicu Australijan opena

Najveća senzacija do sada na Ju-Es openu: Meksikanka pobedila osvajačicu Australijan opena

Danas pre 9 minuta
Doktor srpske selekcije pričao o povredi Tijane Bošković

Doktor srpske selekcije pričao o povredi Tijane Bošković

Danas pre 1 sat
Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Danas pre 2 sata
Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Danas pre 1 sat