Krunić: Bilo mi je teško što sam naivno propustio prvi meč

Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić veruje da će on i saigrači uspeti da nadoknade minus iz prvog meča sa Pafosom i plasirati se u Ligu šampiona.

Vezni igrač imam dodatni motiv, jer zbog suspenzije nije igrao u prvoj utakmici. /od reportera Sport kluba sa Kipra Fudbaleri Crvene zvezde doputovali su danas na Kipar gde će u utorak igrati revanš meč plej-ofa Lige šampiona protiv ekipe Pafosa. Crveno-beli imaju težak zadatak da isprave propušteno iz prve utakmice u Beogradu kada su poražni sa 2:1. Jedan od glavnih aduta trenera Vladana Milojevića trebalo bi da bude Rade Krunić, koji je zbog suspenzije propustio