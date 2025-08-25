U izraelskom napadu u Gazi ubijeno petoro novinara

BBC News pre 21 minuta

Reuters Čovek drži opremu ubijenog palestinskog snimatelja Husam al-Masri

Najmanje 20 ljudi, među njima i petoro novinara koji rade za međunarodne medije, ubijeno je u izraelskom napadu na bolnicu u južnom delu Pojasa Gaze, saopštili su lokalni zvaničnici.

U napadu na bolnicu Naser ubijeni su snimatelj agencije Rojters i novinar Asošijejted presa (AP), kao i novinar koji je izveštavao za Al Džaziru.

Nekoliko ljudi je ubijeno u prvom napadu, a ostali u drugom, kada su spasioci izašli na teren, navodi se u saopštenju Civilne zaštite pod kontrolom Hamasa.

Izraelske odrambene snage (IDF) potvrdile su da su izvele napadu u oblasti bolnice Naser.

„Načelnik Generalštaba je naložio da se što pre sprovede početna istraga“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da IDF „žali zbog pogibije pojedinaca koji nisu umešani i ističe da ne cilja novinare“.

U prvim snimcima sa mesta napada vidi se sivi dim na gornjem nivou zgrade koja je očigledno oštećena.

Isped glavne bolnice u Pojasu Gaze ljudi su haotično trčali, dok se u pozadini čuju sirene ambulantnih kola.

Jedan video snimak prikazuje doktora koji pokazuje novinarima krvavu odeću, a onda se dešava drugi napad.

Rojters je saopštio da je među ubijenima kamerman Husam al-Masri, dok je AP naveo da je jedna od žrtava, slobodna novinarka Marijam Daga, radila za tu agenciju.

Al Džazira je potvrdila da je ubijen njen novinar Mohamed Salame, dok je četvrta žrtva Muat abu Taha, fotograf američke televizije NBC.

Peta žrtva je Ahmad Aziz, slobodni novinar iz Kan Junisa.

Ovo je poslednja u nizu pogibija novinara u Pojasu Gaze.

Pre dve nedelje, šestoro novinara, među kojima četvoro iz Al Džazire, ubijeno je u izraelskom napadu u blizini bolnice Al Šifa.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava osudila je napad, nazvavši ga ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava.

IDF je saopštio da je meta bio Anas al-Šarif, poznati reporter Al Džazire, kojeg su optužili da je „bio šef terorističke ćelije Hamasa".

Komitet za zaštitu novinara (CPJ), organizacija koja se bavi zaštitom novinara, saopštila je da Izrael nije pružio dokaze za tvrdnje o Al Šarifu.

Šef IDF-a: Sudbina sporazuma u rukama Netanjahua

Ejal Zamir, načelnik generalštaba izraelske vojske, rekao je da je „na stolu" sporazum za oslobađanje preostalih talaca iz Gaze, prema tvrdnjama lokalnih medija.

Zamir je kazao da je izraelska vojska obezbedila uslove za sporazum i da je sada sve u rukama premijera Benjamina Netanjahua, prenosi Kanal 13.

Izraelski kabinet za bezbednost bi u utorak trebalo da raspravlja o najnovijem predlogu sporazuma koji su predložili posrednici – Egipat i Katar – a koji je Hamas prihvatio pre nedelju dana.

Napetosti unutar Izraela rastu poslednjih nedelja, a prošlog vikenda stotine hiljada ljudi demonstriralo je u Tel Avivu zahtevajući kraj rata u Gazi i postizanje sporazuma za oslobađanje talaca koje je Hamas zarobio.

Forum porodica talaca i nestalih saopštio je da je Zamir rekao ono što „većina Izraelaca zahteva" – sporazum o oslobađanju preostalih 50 talaca, od kojih je 20 verovatno još živo, kao i da se okonča sukob.

Najnoviji predlog posrednika iz Egipta i Katara navodno se zasniva na okviru koji je u junu predložio Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa.

Prema predlogu Egipta i Katara, Hamas bi tokom dvomesečnog prekida vatre oslobodio polovinu talaca.

U tom periodu bi se razgovoralo i o trajnom primirju.

Iz Netanjahuovog kabineta su prethodno saopštili da bi Izrael prihvatio samo sporazum koji „obuhvata oslobađanje svih talaca".

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.25.2025)