Netanjahu: Ubistvo novinara tragična nesreća

N1 Info pre 56 minuta  |  Beta
Netanjahu: Ubistvo novinara tragična nesreća
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je u ponedeljak "tragičnu nesreću" nakon smrti pet novinara, od kojih je nekoliko radilo za međunarodne medije, u izraelskim napadima na bolnicu na jugu Pojasa Gaze u kojima je poginulo ukupno 20 ljudi. "Izrael duboko žali zbog tragične nesreće koja se danas dogodila u bolnici Naser" u Kan Iounesu, izjavio je Netanjahu u izjavi na engleskom, uveravajući da "Izrael pridaje značaj radu novinara, kao i medicinskom
