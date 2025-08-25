Trostruko ubistvo razotkrilo krvavu mrežu: Srbin i još dvojica Balkanaca mučeni i likvidirani, hitno se oglasio ministar strane zemlje: "Sarađujemo sa Srbijom"

Trostruko ubistvo u naselju Petrolero Norte u Boliviji otkrilo je mračnu mrežu kriminala u Santa Kruzu. Tri muškarca, među kojima i državljanin Srbije Miljan Đekić (38), brutalno su mučena pre smrti, a tela su pronađena u crnim vrećama u iznajmljenoj kući. Istraga ukazuje da ovo ubistvo nije izolovan slučaj, već deo niza nasilnih događaja – uključujući dvostruko ubistvo i otmice biznismena – koji ukazuju na obračune međunarodnih kriminalnih mreža i lokalnih bandi unutar narko-mreža.

Ministar unutrašnjih poslova Bolivije Roberto Rios priznao je da ove organizacije, najviše iz Evrope, pokušavaju da zauzmu teritoriju Santa Kruza, nakon što je odbegli urugvajski narko-bos Sebastian Marset napustio zemlju. - Važno je priznati šta se dešava u departmanu Santa Kruz – kriminalne organizacije pokušavaju da uđu na bolivijansku teritoriju i mi to nećemo dozvoliti - izjavio je Ríos. Tela tri muškarca pronađena su u crnim plastičnim vrećama u iznajmljenoj