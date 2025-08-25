Bajatović: Sutra odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u, sada bolji uslovi

Euronews pre 52 minuta  |  Autor: Tanjug
Bajatović: Sutra odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u, sada bolji uslovi

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da očekuje da će se sutra znati odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u i ocenio da su sada bolji uslovi za produženje rada te kompanije nego što su bili kada je prethodni put traženo odlaganje primene sankcija.

SAD su krajem jula odložile, peti put, punu primenu sankcija NIS-u do 27. avgusta. ''Mislim, da sa obzirom kakvi su politički uslovi, da je ipak došlo malo do otopljenja. Čini mi se da su bolji uslovi za produženje rada NIS-a tako što se daju licenciranje za pojedine delove, nego što je to bilo prošli put. Mislim da će se sutra ujutro znati sve oko toga", rekao je Bajatović za Pink. On je istakao da će u Srbiji biti dovoljne količine gasa po povoljnoj ceni.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Bajatović: Sutra odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u, sada su bolji uslovi nego ranije

Bajatović: Sutra odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u, sada su bolji uslovi nego ranije

Ekapija pre 17 minuta
Da li Srbija ima dovoljno gasa?

Da li Srbija ima dovoljno gasa?

Vesti online pre 2 minuta
Sutra odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u! Bajatović: Odnosi se malo otopili

Sutra odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u! Bajatović: Odnosi se malo otopili

Blic pre 37 minuta
Srbija čeka sudbinu NIS-a! Sutra će se znati odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija

Srbija čeka sudbinu NIS-a! Sutra će se znati odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija

Alo pre 27 minuta
Bajatović: Sutra odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u, sada bolji uslovi

Bajatović: Sutra odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u, sada bolji uslovi

RTV pre 1 sat
Bajatović: Sutra se očekuje odgovor o odlaganju sankcija NIS-u, bolji uslovi za produženje rada

Bajatović: Sutra se očekuje odgovor o odlaganju sankcija NIS-u, bolji uslovi za produženje rada

Sputnik pre 47 minuta
Bajatović: Sutra odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u, sada bolji uslovi

Bajatović: Sutra odgovor u vezi sa odlaganjem sankcija NIS-u, sada bolji uslovi

Politika pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišSrbijagasDušan BajatovićSankcije

Ekonomija, najnovije vesti »

Vodič za naslednike: Šta sve morate da znate o prenosu nekretnina?

Vodič za naslednike: Šta sve morate da znate o prenosu nekretnina?

Kamatica pre 12 minuta
Srbija i Koreja potpisuju sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije i vodonika

Srbija i Koreja potpisuju sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije i vodonika

RTV pre 2 minuta
Junska neto plata 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Junska neto plata 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

RTV pre 22 minuta
Škotska: Gajenje useva „sve nepredvidivije i teže“

Škotska: Gajenje useva „sve nepredvidivije i teže“

Poljoprivreda.info pre 32 minuta
Prosečna bruto zarada u Srbiji u junu bila 147.947 dinara, medijalna 83.525 dinara

Prosečna bruto zarada u Srbiji u junu bila 147.947 dinara, medijalna 83.525 dinara

N1 Info pre 7 minuta