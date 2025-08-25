Od danas izmena trasa linija gradskog prevoza u centru Beograda

Euronews pre 47 minuta  |  Autor: Tanjug
Od danas izmena trasa linija gradskog prevoza u centru Beograda

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će u delu centra grada od danas u 7 časova do 1. septembra u 7 časova doći će do izmena u radu linija javnog prevoza.

Izmena će trajati tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulicama Uzun Mirkova, na delu između zone raskrsnice sa ulicama Pariska i Vase Čarapića, zatim Vase Čarapića, na delu između zone raskrsnica sa ulicama Uzun Mirkova i Trg Republike, zatim na Trgu Republike, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Kolarčeva, Braće Jugovića, Francuska i Vase Čarapića, Terazije, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Kolarčeva i Trg Nikole Pašića i Kralja Milana,
