Orlovi odleteli za Rigu: Počinje borba za zlato na EvroBasketu! Zvanično: Ajzea Majk ima novi klub!

Orlovi odleteli za Rigu: Počinje borba za zlato na EvroBasketu!

Reprezentacija Srbije otputovala je jutros za Letoniju, gde ih od 27. avgusta do 14. septembra očekuje borba na Evropskom prvenstvu.

Izabranici Svetislava Pešića ispraćeni su aplauzima na aerodromu „Nikola Tesla“, odakle su krenuli za Rigu. Prednost reprezentacije je to što se i nokaut faza igra u glavnom gradu Letonije, pa ukoliko prođu grupnu fazu, neće morati ponovo da putuju. A post shared by Mozzart Sport (@mozzartsport) „> Selektor je prvi trening zakazao već večeras od 20 časova, kako bi se ekipa pripremila za prvi meč, koji je zakazan za sredu od 20.15, a protivnik će biti reprezentacija
