Ne propustite: Vodič kroz Evrobasket na kome Orlovi jure prvo zlato posle 2001.

Sportski žurnal pre 2 minuta
Ne propustite: Vodič kroz Evrobasket na kome Orlovi jure prvo zlato posle 2001.

Evropsko prvenstvo održava se od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru, naša selekcija će sve svoje utakmice igrati u letonskoj prestonici

Kao i pred svako veliko takmičenje “Sportski žurnal” Vam u dodatku donosi ono što biste voleli da znate vezano za njega. Sada je u pitanju Evrobasket 2025. Za Vas smo pripremili raspored turnira, dvorane i gradove u kojima se igra, rezultate pripremnih mečeva, sastave timova, njihove učinke na prethodnim turnirima, brojne statistike, rekorde, istorijat evropskih prvenstava, priče o zvezdama... Naša selekcija nije se okitila evropskim zlatom od 2001. kada je takođe
Zavirite na prvi trening reprezentacije Srbije pred Evrobasket: Aleksa i Dobrić „namestili ruku“ VIDEO

Nova pre 2 minuta
Svetislav Pešić o topiću, davidovcu i koprivici: „Oni su sa nama uvek – Ovim se ne završava život u Srbiji!“ najbizarniji…

Hot sport pre 17 minuta
Orlovi odleteli za Rigu: Počinje borba za zlato na EvroBasketu! Nemanja Nedović i zvanično saznao svoju sudbinu: Klub se…

Hot sport pre 17 minuta
Hit snimak sa ispraćaja "orlova": Radnik na aerodromu se prekrstio i polio vodu za avionom dok su košarkaši poletali na…

Kurir pre 2 minuta
Bogdan Bogdanović namestio nišanske sprave: Kapiten rešeta iz svih pozicija na prvom treningu pred Eurobasket!

Telegraf pre 2 minuta
Nikola Jović nakon prvog treninga u Rigi: "Znamo da imamo dobru ekipu, šta drugi govore? Nije bitno"

Telegraf pre 2 minuta
Reprezentacija Srbije otputovala u Rigu za Eurobasket 2025, prvi favorit po FIBA

Naslovi.ai pre 38 minuta
Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Danas pre 48 minuta
Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Danas pre 23 minuta
Vladan Milojević: „Nikad se nisam branio, niti srljao sa napadima“

Danas pre 1 sat
Zavirite na prvi trening reprezentacije Srbije pred Evrobasket: Aleksa i Dobrić „namestili ruku“ VIDEO

Nova pre 2 minuta
Treći bolan rastanak - Zvezda okončala saradnju sa Nedovićem!

Sportske.net pre 17 minuta