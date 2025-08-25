Ne propustite: Vodič kroz Evrobasket na kome Orlovi jure prvo zlato posle 2001.

Evropsko prvenstvo održava se od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru, naša selekcija će sve svoje utakmice igrati u letonskoj prestonici

Kao i pred svako veliko takmičenje “Sportski žurnal” Vam u dodatku donosi ono što biste voleli da znate vezano za njega. Sada je u pitanju Evrobasket 2025. Za Vas smo pripremili raspored turnira, dvorane i gradove u kojima se igra, rezultate pripremnih mečeva, sastave timova, njihove učinke na prethodnim turnirima, brojne statistike, rekorde, istorijat evropskih prvenstava, priče o zvezdama... Naša selekcija nije se okitila evropskim zlatom od 2001. kada je takođe