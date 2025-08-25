Srbija spremna za Evrobasket - Denver prati Jokića i u Rigi

Košarkaška reprezentacije Srbije odradila je ovog ponedeljka prvi trening u Rigi.

Izabranici Svetislava Pešića ranije tokom dana stigli su u pretonicu Letonije, gde će igrati i grupnu i eliminacionu fazu Evrobasketa, a večeras su mogli da osete parket dvorane u kojoj će prvu utakmicu igrati u sredu od 20.15 protiv Estonije. Srpski mediji imali su priliku da prisustvuju delu treninga, naše reprezentacije, a posebno pažnju privukli su i opeativci Denevra, koji su došli da sa lica mesta isprate nastupe Nikole Jokića. Danima unazad franšiza iz