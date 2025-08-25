Bravo! Ovo je sjajna vest! Olga Danilović napredovala na listi, evo na kojoj poziciji se sada nalazi!

Kurir pre 2 sata
Bravo! Ovo je sjajna vest! Olga Danilović napredovala na listi, evo na kojoj poziciji se sada nalazi!

Srpska teniserka Olga Danilović napredovala je za dve pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 39. mesto.

Od ostalih srpskih teniserki, Nina Stojanović se popela sa 158. na 156. mesto, Lola Radivojević je zadržala 176. mesto, dok je Teodora Kostović napredovala za tri pozicije i sad je 262. igračica sveta. Mia Ristić je popravila svoj plasman za 12 pozicija i sad zauzima 314. mesto na WTA listi. Unutar prvih 10 mesta nije bilo promena, Beloruskinja Arina Sabalenka je i dalje prva sa 11.225 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 7.933 boda i Amerikanke Koko Gof sa
