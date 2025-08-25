Goran Marković u pismu Petoj beogradskoj: Pozivam na otpor zločincima, držite se, deco, pravda je na vašoj strani

N1 Info pre 19 minuta  |  Danas
Goran Marković u pismu Petoj beogradskoj: Pozivam na otpor zločincima, držite se, deco, pravda je na vašoj strani

Goran Marković, reditelj scenarista, književnik, profesor emeritus povodom aktuelnih događaja u Petoj beogradskoj gimnaziji, čiji je đak i sam bio, uputio je pismo ovoj školi.

Marković je, kako piše Danas, reagovao na odluku v. d. direktorke Danke Nešović koja je otpustila profesore te gimnazije, koji su podržali pravedni studentski bun, kako su objavili đaci Pete gimnazije u blokadi. Pismo Gorana Markovića koje je objavio na svojoj Fejsbuk stranici prenosimo u celini: Dragi učenici, profesori i nenastavno osoblje Pete Beogradske Gimnazije Obraćam vam se kao đak vaše škole od 1961. do 1965. godine. Te godine sam se otisnuo u život
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Goran Marković u pismu Petoj beogradskoj: Pozivam na otpor zločincima, držite se, deco, pravda je na vašoj strani

Goran Marković u pismu Petoj beogradskoj: Pozivam na otpor zločincima, držite se, deco, pravda je na vašoj strani

Novi magazin pre 14 minuta
Goran Marković uputio pismo Petoj: Držite se deco, pravda je na vašoj strani

Goran Marković uputio pismo Petoj: Držite se deco, pravda je na vašoj strani

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FacebookGoran MarkovićFejsbuk

Kultura, najnovije vesti »

Goran Marković u pismu Petoj beogradskoj: Pozivam na otpor zločincima, držite se, deco, pravda je na vašoj strani

Goran Marković u pismu Petoj beogradskoj: Pozivam na otpor zločincima, držite se, deco, pravda je na vašoj strani

N1 Info pre 19 minuta
Serija Hostage osvojila Netflix publiku Motorola razr 60 ultra dobitnik je ovogodišnje EISA nagrade u kategoriji preklopnih…

Serija Hostage osvojila Netflix publiku Motorola razr 60 ultra dobitnik je ovogodišnje EISA nagrade u kategoriji preklopnih telefona Stvari se dešavaju u školi. HONOR se pobrinuo da budete spremni. Stigao je realme Note 70T: Pristupačan telefon sa moćnom

Domino magazin pre 4 minuta
Javnost zgrožena izgledom žene Džefa Bezosa na sahrani njegove majke: Najstrašnije je isprozivali zbog jedne stvari

Javnost zgrožena izgledom žene Džefa Bezosa na sahrani njegove majke: Najstrašnije je isprozivali zbog jedne stvari

Mondo pre 3 minuta
Goran Marković u pismu Petoj beogradskoj: Pozivam na otpor zločincima, držite se, deco, pravda je na vašoj strani

Goran Marković u pismu Petoj beogradskoj: Pozivam na otpor zločincima, držite se, deco, pravda je na vašoj strani

Novi magazin pre 14 minuta
Bila je ludo zaljubljena i želela da on bude otac njene dece: Zaboravljena veza oskarovca i 27 godina mlađe manekenke

Bila je ludo zaljubljena i želela da on bude otac njene dece: Zaboravljena veza oskarovca i 27 godina mlađe manekenke

Kurir pre 19 minuta