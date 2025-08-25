Goran Marković u pismu Petoj beogradskoj: Pozivam na otpor zločincima, držite se, deco, pravda je na vašoj strani

Goran Marković, reditelj scenarista, književnik, profesor emeritus povodom aktuelnih događaja u Petoj beogradskoj gimnaziji, čiji je đak i sam bio, uputio je pismo ovoj školi.

Marković je, kako piše Danas, reagovao na odluku v. d. direktorke Danke Nešović koja je otpustila profesore te gimnazije, koji su podržali pravedni studentski bun, kako su objavili đaci Pete gimnazije u blokadi. Pismo Gorana Markovića koje je objavio na svojoj Fejsbuk stranici prenosimo u celini: Dragi učenici, profesori i nenastavno osoblje Pete Beogradske Gimnazije Obraćam vam se kao đak vaše škole od 1961. do 1965. godine. Te godine sam se otisnuo u život