Kolike su marže u Nemačkoj: Za platu mogu kupiti oko triput više od građana Srbije

Srpske vlasti hoće da ograniče marže supermarketa.

A kolike su marže u Nemačkoj, kakve su razlike u cenama i kupovnoj moći? Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je "rat maržama", tvrdeći da one u supermarketima više neće smeti da pređu 20 odsto. Time će, obećava, i cene za potrošače biti osetno niže. Vučić je rekao da neki od supermarketa "deru kožu sa leđa". Kako je to u Nemačkoj, koja se smatra šampionom niskih cena namirnica u odnosu na životni standard, analizirao je DW. Ugrubo, to je razlika između