Šta je istina o noći 13. avgusta u Novom Sadu i zašto se tek danas obratio direktor Hitne?

Komentarišući današnju konferenciju za štampu direktora Hitne pomoći u Novom Sadu, na kojoj je on optužio medicinske tehničare da nisu hteli da pruže pomoć pristalicama SNS, novinar Autonomije Dalibor Stupar kaže da mu verovatnije zvuči tvrdnja studenata - da su tehničari odbili da dežuraju u prostorijama SNS-a.

Novinar Autonomije Dalibor Stupar kaže da većina kolega nije dobila poziv za današnju konferenciju za novinare direktora Hitne pomoći u Novom Sadu Bogdana Živanovića, iako smo po mikrofonima mogli da vidimo da su bili pozvani "odrabrani mediji". "Prvi put smo čuli da je bilo 65 povređenih i više od 300 intervencija, što nismo znali iako su pojedine kolege pisale i tražile informacije. Hitna pomoć u Novom Sadu već se duže vreme nalazi u kontroverznim situacijama, i