Stručnjaci upozoravaju na posledice novih ekonomskih mera u Srbiji: popusti za penzionere i ograničenje marži

Predsednik Vučić predstavio paket mera koje uključuju niže račune za struju, ograničenje marži u trgovinama i zaštitu najugroženijih slojeva stanovništva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nove ekonomske mere koje obuhvataju popuste na račune za struju za penzionere sa primanjima do 28.000 dinara, kao i dodatne olakšice za energetski ugrožene kupce. Ove mere su deo šireg paketa koji uključuje i niže cene ogrevnog drveta i zaštitu najugroženijih građana. Vučić je istakao da popust na struju postoji i da će se sastojati iz dva dela: pet odsto za redovno plaćanje i dodatnih pet procenata za energetski ugrožene kupce. Kamatica Kamatica Pirotske vesti Vreme

Ministarka trgovine Jagoda Lazarević istakla je da se setom mera za snižavanje cena ograničavaju trgovačke marže na 20 odsto za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, a ne radi se o direktnoj korekciji cena. Očekuje se pad cena od oko 15 odsto, a uredba stupa na snagu 1. septembra. N1 Info Nova RTS Kurir In medija

Predsednik Vučić je najavio i izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje će štititi dužnike od gubitka jedine nekretnine do 60 kvadrata, kao i niže kamatne stope na kredite. Ove mere imaju za cilj poboljšanje životnog standarda građana. Dnevnik Zoom UE

Stručnjaci upozoravaju da linearno ograničenje marži može dovesti do neželjenih posledica na tržištu, uključujući apsurdne promene cena i potencijalnu štetu domaćim firmama u korist stranih lanaca. Takođe, postoji skepticizam u pogledu dugoročne efikasnosti mera zbog prilagođavanja trgovaca, a neke ocene ih nazivaju populističkim. Postoji zabrinutost da će trgovci svoje troškove prebaciti na druge segmente poslovanja. Kamatica Jugmedia Forbes Nova ekonomija Bloomberg Adria

