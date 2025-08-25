Tramp šalje vojsku na ulice glavnog grada SAD

Nova pre 59 minuta  |  Autor: Beta
Tramp šalje vojsku na ulice glavnog grada SAD
Američka Nacionalna garda, raspoređena u Vašingtonu, počela je sinoć da nosi oružje u glavnom gradu SAD, gde je više od 2.200 vojnika raspoređeno u borbi protiv kriminala na zahtev predsednika Donalda Trampa, saopštila je vojska. „Počev od nedelje uveče, 24. avgusta 2025. godine, vojnici Zajedničke operativne grupe Vašington počeli su da nose svoje službeno oružje“, navodi se u saopštenju američke vojske. Ti rezervisti su ovlašćeni da koriste silu samo „kao
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Nacionalna garda sa puškama: Zašto Tramp izvodi vojsku na ulice

Nacionalna garda sa puškama: Zašto Tramp izvodi vojsku na ulice

Vreme pre 29 minuta
Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje

Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje

NIN pre 9 minuta
Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

RTV pre 1 sat
Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje

Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje

Slobodna Evropa pre 1 sat
Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

Euronews pre 1 sat
Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

Politika pre 1 sat
Vojska na ulicama Vašingtona: Tramp poslao Nacionalnu gardu da patrolira, naoružani su do zuba

Vojska na ulicama Vašingtona: Tramp poslao Nacionalnu gardu da patrolira, naoružani su do zuba

Telegraf pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RezervistiVašingtonDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

​CMG na 85 jezika predstavlja paradu kojom obeležava 80 godina pobede u ratu protiv Japana

​CMG na 85 jezika predstavlja paradu kojom obeležava 80 godina pobede u ratu protiv Japana

Beta pre 29 minuta
Aparthejd 2.0

Aparthejd 2.0

Peščanik pre 24 minuta
Dva dobra pitanja bez odgovora

Dva dobra pitanja bez odgovora

Peščanik pre 9 minuta
Nacionalna garda sa puškama: Zašto Tramp izvodi vojsku na ulice

Nacionalna garda sa puškama: Zašto Tramp izvodi vojsku na ulice

Vreme pre 29 minuta
Pandemija kovida naštetila zdravlju mozga, čak i kod nezaraženih

Pandemija kovida naštetila zdravlju mozga, čak i kod nezaraženih

N1 Info pre 34 minuta