"Pazi rupa": Kako se građani u Kragujevcu dovijaju da nateraju nadležne da zakrpe ulice

Novi magazin pre 49 minuta  |  N1
Čekajući nadležne da “zakrpe” rupe kojih sve više ima na gradskim ulicama u Kragujevcu, građani su našli način da ih animiraju ne bi li konačno neku rupu i asfaltirali. Na neobičnu ideju došao je jedan Kragujevčanin, koji je ispred svoje kuće, gde je danima bio raskopan deo ulice, postavio znak na kome piše “Pazi rupa", sa datumom od kada se nalazi na tom mestu i koliko dugo nadležnima treba da je srede.

“Brojao sam dane od dana nastanka te rupe i evo do današnjeg dana prošlo je 40 dana. Znači, odbrojavao sam dane koliko im treba da reaguju da srede jednu rupu u centru grada", kazao je Darko Gavrilović. A trebalo im je baš onoliko vremena koliko je improvizovani znak, koji je ovaj dovitljivi Kragujevčanin postavio, bio na društvenim mrežama i portalu Glas Šumadije. Samo jedan dan od objave, radnici javno komunlnog preduzeća došli su da rupu asfaltiraju. Tačno na
Nova pre 49 minuta
N1 Info pre 1 sat
